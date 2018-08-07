Полиция предложила воронежским автомобилистам варианты объезда проблемного участка в Лосево

Источник: РИА "Воронеж"

В прямом направлении (на Ростов-на-Дону) при движении по М-4 «Дон» съезд на транспортной развязке км 588 на город Лиски через село Пухово, село Щербаково, город Каменка, село Панково, село Варваровка, село Опыт, село Подгоренский, село Белогорье с выездом на М-4 «Дон» на км 660; в обратном направлении (на Москву) при движении по М-4 «Дон» съезд на деревню Березки км 656 через село Поддубный с выездом на М-4 «Дон» на км 645 (выезд из с. Лосево); в обратном направлении (на Москву) при движении по М-4 «Дон» съезд в город Павловск на город Калач через Воробьевку, Бутурлиновку с выездом на М-4 «Дон» на км 636.

Для увеличения пропускной способности и снижения количества ДТП на участке автодороги М-4 «Дон» 642 — 645 км исключили левые повороты, построили переходно-скоростные полосы, а также организовали новые развороты для транспортных средств. В ведомстве добавили, что в проблемные дни дополнительно выделяются экипажи ДПС для ручного регулирования движения транспорта и пешеходов, оперативного оформления ДТП.

Госавтоинспекция порекомендовала участникам дорожного движения планировать свою поездку таким образом, чтобы маршрут движения пролегал через альтернативные пути, либо время проезда данного участка приходилось на будние дни.

Контекст

Дорога через Лосево — самый загруженный отрезок М-4 в Воронежской области. В период летних отпусков автомобильные пробки на этом участке трассы растягиваются на несколько километров. В июле 2016 года губернатор Алексей Гордеев поручил руководству воронежского филиала решить проблему заторов на М-4 «Дон». В августе госкорпорация «Автодор» начала поиск подрядчика для строительства участка дороги в обход села Лосево и Павловска. Победителем аукциона стало ООО «Трансстроймеханизация». Представители «Автодора» подписали контракт с подрядчиком в декабре 2016 года. Стоимость объекта оценивалась в 62 млрд рублей. Работы начались весной 2017 года. В текущем году на реализацию проекта планируют потратить около 3,1 млрд рублей.