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17:19 (мск), источник: Комсомольская правда

Иркутск стал лучшим городом для проживания в Сибири

Насколько удобно и комфортно проживать в том или ином городе, — оценить это взялись эксперты при поддержке Минстроя России. Они исследовали 1086 городов и составили рейтинг. А уже на основе его проранжировали столицы Сибирского федерального округа.

Источник: Комсомольская правда

Иркутск в этом списке занял лидирующую позицию. Итак, по мнению экспертов, столица Восточной Сибири набрала по критериям 57%. А антилидер рейтинг, для сравнения, Кызыл — 39%.

Максимальное количество баллов, которое мог набрать город, составляет цифру 300 .

Кстати, вслед за Иркутском наиболее комфортными городами для проживания являются Томск, Кемерово, Новосибирск и Барнаул.

КОНКРЕТНО

Иркутск

Удовлетворительное состояние городской среды.

Крупный (623,4 тыс человек).

Растущий.

171 балл- общая оценка 57%

Томск

Удовлетворительное состояние городской среды.

Крупный (569,3 тыс человек).

Растущий.

155 баллов- общая оценка 52%

Кемерово

Удовлетворительное состояние городской среды.

Крупный (553,1 тыс человек).

Стабильный.

154 балла- общая оценка 51%

Новосибирск

Плохое состояние городской среды.

Крупнейший (1,6 млн человек).

Растущий.

141 балл — общая оценка 47%

Барнаул

Плохое состояние городской среды.

Крупный (635,6 тыс человек).

Стабильный.

140 баллов — общая оценка 47%

Улан-Удэ

Плохое состояние городской среды.

Крупный (430,6 тыс человек).

Растущий.

131 балл — общая оценка 44%

Горно-Алтайск

Плохое состояние городской среды.

Средний (62,9 тыс человек).

Растущий.

132 балла — общая оценка 44%

Красноярск

Плохое состояние городской среды.

Крупнейший (1,1 млн человек).

Растущий.

131 балл — общая оценка 44%

Абакан

Плохое состояние городской среды.

Большой (179,2 тыс человек).

Растущий.

129 баллов — общая оценка 43%

Чита

Плохое состояние городской среды.

Крупный (343,5 тыс человек).

Растущий.

125 баллов — общая оценка 42%

Омск

Плохое состояние городской среды. Крупнейший город (1,2 млн человек).

Стабильный.

118 баллов — общая оценка 39%

Кызыл

Плохое состояние городской среды.

Большой (115,9 тыс человек).

Растущий.

116 баллов — общая оценка 39%

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