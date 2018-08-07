Иркутск стал лучшим городом для проживания в Сибири

Источник: Комсомольская правда
Иркутск в этом списке занял лидирующую позицию. Итак, по мнению экспертов, столица Восточной Сибири набрала по критериям 57%. А антилидер рейтинг, для сравнения, Кызыл — 39%.
Максимальное количество баллов, которое мог набрать город, составляет цифру 300 .
Кстати, вслед за Иркутском наиболее комфортными городами для проживания являются Томск, Кемерово, Новосибирск и Барнаул.
Удовлетворительное состояние городской среды.
Крупный (623,4 тыс человек).
171 балл- общая оценка 57%
Удовлетворительное состояние городской среды.
Крупный (569,3 тыс человек).
155 баллов- общая оценка 52%
Удовлетворительное состояние городской среды.
Крупный (553,1 тыс человек).
154 балла- общая оценка 51%
Плохое состояние городской среды.
Крупнейший (1,6 млн человек).
141 балл — общая оценка 47%
Плохое состояние городской среды.
Крупный (635,6 тыс человек).
140 баллов — общая оценка 47%
Плохое состояние городской среды.
Крупный (430,6 тыс человек).
131 балл — общая оценка 44%
Плохое состояние городской среды.
Средний (62,9 тыс человек).
132 балла — общая оценка 44%
Плохое состояние городской среды.
Крупнейший (1,1 млн человек).
131 балл — общая оценка 44%
Плохое состояние городской среды.
Большой (179,2 тыс человек).
129 баллов — общая оценка 43%
Плохое состояние городской среды.
Крупный (343,5 тыс человек).
125 баллов — общая оценка 42%
Плохое состояние городской среды. Крупнейший город (1,2 млн человек).
118 баллов — общая оценка 39%
Плохое состояние городской среды.
Большой (115,9 тыс человек).
116 баллов — общая оценка 39%