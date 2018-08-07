У берегов Севастополя нашли деревянный парусник древнеримской эпохи

Источник: РИА Новости

«На глубине порядка 90 метров в районе Балаклавы (Севастополь) обнаружен корпус деревянного корабля. Можно определить приблизительный возраст корабля по сохранившемуся якорю. Речь может идти о парусном судне древнеримской эпохи», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что точный возраст корабля станет известен после изучения его детали.

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