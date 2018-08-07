В Петербурге скончался художник и музыкант группы «Кино» Андрей Крисанов
Крисанов выступал как
Крисанов выступал как
Сессионный музыкант группы «Кино», художник Андрей Крисанов скончался на 52-м году жизни, сообщил в социальной сети Facebook петербургский музыкант Алексей Вишня, также работавший над альбомами группы Виктора Цоя.
О причинах смерти пока не сообщается.
Крисанов является автором обложки альбома «Группа крови», он был сессионным участником группы «Кино».
Например, он играет на
Снимался в культовых фильмах «АССА» и «Рок», где играл самого себя.