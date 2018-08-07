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16:54 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Петербурге скончался художник и музыкант группы «Кино» Андрей Крисанов

Крисанов выступал как бас-гитарист с легендарными группами «Кино» и «Поп-механика».

Сессионный музыкант группы «Кино», художник Андрей Крисанов скончался на 52-м году жизни, сообщил в социальной сети Facebook петербургский музыкант Алексей Вишня, также работавший над альбомами группы Виктора Цоя.

О причинах смерти пока не сообщается.

Крисанов является автором обложки альбома «Группа крови», он был сессионным участником группы «Кино».

Например, он играет на бас-гитаре в клипах «Кино» «Видели ночь», «Фильмы».

Снимался в культовых фильмах «АССА» и «Рок», где играл самого себя.

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