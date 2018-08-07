В Петербурге скончался художник и музыкант группы «Кино» Андрей Крисанов

Сессионный музыкант группы «Кино», художник Андрей Крисанов скончался на 52-м году жизни, сообщил в социальной сети Facebook петербургский музыкант Алексей Вишня, также работавший над альбомами группы Виктора Цоя.

О причинах смерти пока не сообщается.

Крисанов является автором обложки альбома «Группа крови», он был сессионным участником группы «Кино».

Например, он играет на бас-гитаре в клипах «Кино» «Видели ночь», «Фильмы».