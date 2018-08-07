«Как бандероль»: платье Дженнифер Лопес стало предметом насмешек
Певица Дженнифер Лопес надела на прогулку с Алексом Родригесом странный наряд, вновь спровоцировав обсуждение в сети.
Певица Дженнифер Лопес надела на прогулку с Алексом Родригесом странный наряд, вновь спровоцировав обсуждение в сети.
Поклонники Дженнифер Лопес в недоумении: почему певица, которая всегда славилась эффектными образами, в последнее время появляется на публике в странных нарядах? Сначала
Дженнифер Лопес.
Фотографии артистки разлетелись по соцсетям. «Она, конечно, шикарная.. но вкус на шмотки, у неё всегда был и есть ооочень своеобразный», «Как бабеха!!!», «Полнит», «Она ободрала бандероль?», — написали в комментариях к снимку
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес.
К слову, пару недель назад Дженнифер Лопес отметила свое 49-летие. Праздник прошел в компании Алекса Родригеса и детей на Багамах. В своем Инстаграме певица опубликовала фото, на котором она в купальнике позирует со своими родными, держа в руках бутылку шампанского.