Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На похоронах убитого дочерьми Хачатуряна разразился новый скандал
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал
Виктория Бекхэм наняла на работу собственного сына
Родственники отвернулись от сестер, убивших своего отца
София Ротару произвела фурор в день своего 71-летия
Греция приходит в себя после огненного смерча В стране был объявлен трехдневный траур, прокуратура Греции начала расследование причин
Дележ имущества со Степаненко вскрыл настоящую фамилию Петросяна
Заговор рухнул: Скрипаль хочет вернуться в РФ
Стэйтем с возлюбленной и Сталлоне на мировой премьере
«Гора свалилась с плеч». Петросян сообщил об окончании съемок
Овечкин, Радулов и Ковальчук пашут на тренировках (видео)
Три игрока «Спартака» не полетели с командой на матч ЛЧ
Стэйтем и Хантингтон-Уайтли впервые за долгое время вышли в свет
Ангелы Чарли: Бэрримор и Диаз вместе сходили на шопинг
Скандальный пост по дороге на юг: итоги проверки
«Зрелищная» полицейская погоня из Китая (видео)
Женщина 16 лет терроризировала соседей записью оперной арии
Житель новостройки отсудил у соседки санузел
Фоторепортажи
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
14Крупнейшие в истории Калифорнии лесные пожары
16:47 (мск), источник: Журнал OK!

«Как бандероль»: платье Дженнифер Лопес стало предметом насмешек

Певица Дженнифер Лопес надела на прогулку с Алексом Родригесом странный наряд, вновь спровоцировав обсуждение в сети.

Поклонники Дженнифер Лопес в недоумении: почему певица, которая всегда славилась эффектными образами, в последнее время появляется на публике в странных нарядах? Сначала интернет-пользователи смеялись над ботфортами, которые напоминали приспущенные джинсы. Потом в центре обсуждений оказались «питоновые» леггинсы, а теперь фолловеры Джей Ло раскритиковали платье с изображением почтовых марок.

Дженнифер Лопес.

Фотографии артистки разлетелись по соцсетям. «Она, конечно, шикарная.. но вкус на шмотки, у неё всегда был и есть ооочень своеобразный», «Как бабеха!!!», «Полнит», «Она ободрала бандероль?», — написали в комментариях к снимку интернет-пользователи.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес.

К слову, пару недель назад Дженнифер Лопес отметила свое 49-летие. Праздник прошел в компании Алекса Родригеса и детей на Багамах. В своем Инстаграме певица опубликовала фото, на котором она в купальнике позирует со своими родными, держа в руках бутылку шампанского.

 Образ дня: Бейонсе в ультрамини на улицах Нью-Йорка
Как носить кроссовки с платьями и быть Ириной Шейк или Селеной Гомес
Названы регионы России, где могут смениться губернаторы
Дочь главы Серпуховского района обратилась к Владимиру Путину
Туристка покорила Монблан и обнаружила там выпивающих россиян
Звезду фильма «Такси» прооперировали в Москве после драки
«Это не конец света»: как построить бункер на случай войны
Ким Чен Ын посмотрел на сомов на «невиданной ферме»
Умер художник мультфильмов о Простоквашино Аркадий Шер
Спорт
Овечкин, Радулов и Ковальчук пашут на тренировках (видео) Видео, в которых очень много железа
Hi-Tech
На небе случайно заметили загадочное НЛО Необычный объект заметили в Лондоне.
Авто
АВТОВАЗ пообещал новинку, которая «изменит всё» На официальных страничках марки Lada появился снимок пяти автомобилей, накрытых покрывалами
Кино
Стэйтем с возлюбленной и Сталлоне на мировой премьере Звезда «Форсажа» представил фильм «Мег: Монстр глубины» со своим участием
Недвижимость
История россиянки о жизни в Амстердаме: фото
Женщина 16 лет терроризировала соседей записью оперной арии
Житель новостройки отсудил у соседки санузел
Как выглядит гостиница «Украина» изнутри: фото
Леди
История любви Степаненко и Петросяна: она была его музой 30 лет Их роман начался, когда оба были в отношениях. Степаненко не побоялась стать четвертой женой юмориста и не прогадала.
Дети
72-летний Евгений Петросян готовится стать отцом В Сети появилась новость о том, что возлюбленная юмориста беременна.
Все о ремонте
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Что такое эркер и зачем он нужен в квартире?
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь