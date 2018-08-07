Движение ограничат на улицах Красноармейской и Суворова в Ростове-на-Дону

Движение планируется ограничить на участках улиц Красноармейской и Суворова в Ростове-на-Дону.

Как сообщает городской департамент автодорог, с 1 сентября по 1 декабря на время погрузочно-разгрузочных работ для пешеходов будут закрывать тротуар возле стройплощадки на улице Красноармейской, № 66.

Движение транспорта по правой полосе около места проведения строительных работ будут ограничивать.

Также сообщается, что с 1 сентября до конца года ограничат движение по одной полосе улицы Суворова в створе дома № 17.

Кроме того, будет запрещена парковка на участке проспекта Ворошиловского в створе здания № 20/17.