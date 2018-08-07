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17:05 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Московском районном суде Казани назначена новая судья

Сегодня на общем собрании коллектива Оксана Гордеева приняла присягу и дала клятву честно и добросовестно осуществлять правосудие.

(Казань, 7 августа, «Татар-информ»). В Московском районном суде Казани назначена новая судья, сообщает пресс-служба учреждения.

Оксана Гордеева назначена на должность третьего августа Указом Президента Российской Федерации. Сегодня на общем собрании коллектива она приняла присягу и дала клятву честно и добросовестно осуществлять правосудие.

Гордеева окончила Академию социального образования, в годы учебы работала секретарем судебного заседания, а после получения диплома занимала должность помощника судьи.

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