В Московском районном суде Казани назначена новая судья
Сегодня на общем собрании коллектива Оксана Гордеева приняла присягу и дала клятву честно и добросовестно осуществлять правосудие.
Сегодня на общем собрании коллектива Оксана Гордеева приняла присягу и дала клятву честно и добросовестно осуществлять правосудие.
(Казань, 7 августа, «Татар-информ»). В Московском районном суде Казани назначена новая судья, сообщает
Оксана Гордеева назначена на должность третьего августа Указом Президента Российской Федерации. Сегодня на общем собрании коллектива она приняла присягу и дала клятву честно и добросовестно осуществлять правосудие.
Гордеева окончила Академию социального образования, в годы учебы работала секретарем судебного заседания, а после получения диплома занимала должность помощника судьи.