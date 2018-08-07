В НГХМ откроется выставка произведений русских экспрессионистов
На выставке будут представлены работы из собраний Третьяковской галереи и Русского музея.
На выставке будут представлены работы из собраний Третьяковской галереи и Русского музея.
Выставка произведений русских импрессионистов «Движение к свету» пройдет с 28 августа по 18 ноября в Нижегородском государственном художественном музее (НГХМ), сообщает
На выставке будет представлено около 80 работ конца XIX—начала XX века из собрания Русского музея и Третьяковской галереи, а также Пермской государственной художественной галереи, Государственного музея изобразительных искусств Татарстана (Казань), Приморской государственной картинной галереи (Владивосток), Екатеринбургского музея изобразительных искусств и самого НГХМ.
Нижегородцы увидят произведения Сергея Виноградова, Игоря Грабаря, Леонарда Туржанского, Станислава Жуковского, Константина Юона, Константина Коровина, а также художников, обращавшихся к импрессионизму на определенном этапе своего творчества: Бориса Кустодиева, Валентина Серова, Ильи Репина, Виктора
Выставка дает возможность не только увидеть произведения знаменитых художников, но и открыть для себя другие имена, вошедшие в историю русского импрессионизма: Михаила Демьянова, Константина Горбатова, Марии Башкирцевой, Николая Тархова, Михаила Шемякина, Николая Мещерина и других.