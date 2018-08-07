В НГХМ откроется выставка произведений русских экспрессионистов

Выставка произведений русских импрессионистов «Движение к свету» пройдет с 28 августа по 18 ноября в Нижегородском государственном художественном музее (НГХМ), сообщает пресс-служба музея.

На выставке будет представлено около 80 работ конца XIX—начала XX века из собрания Русского музея и Третьяковской галереи, а также Пермской государственной художественной галереи, Государственного музея изобразительных искусств Татарстана (Казань), Приморской государственной картинной галереи (Владивосток), Екатеринбургского музея изобразительных искусств и самого НГХМ.

Нижегородцы увидят произведения Сергея Виноградова, Игоря Грабаря, Леонарда Туржанского, Станислава Жуковского, Константина Юона, Константина Коровина, а также художников, обращавшихся к импрессионизму на определенном этапе своего творчества: Бориса Кустодиева, Валентина Серова, Ильи Репина, Виктора Борисова-Мусатова и других. Кроме того, организаторы выставки включили в экспозицию картину Огюста Ренуара «Женщина, смотрящая на птичку».