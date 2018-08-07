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16:37 (мск), источник: Чердак

Ученые определили главную причину смерти мужчин в России

И это отнюдь не войны или автомобильные катастрофы.

Сотрудники НИУ ВШЭ и НИИ Организации здравоохранения и медицинского менеджмента выяснили, из-за чего происходит большая часть преждевременных смертей мужчин в ряде стран Восточной Европы. После того как исследователи оценили объем незарегистрированного выпитого алкоголя на душу населения, стало понятно, что именно он служит причиной низкой продолжительности жизни в России, Беларуси, Украине, Латвии и ряде других республик бывшего СССР. Научная статья опубликована в журнале Alcohol and Alcoholism.

За последние 50 лет средняя продолжительность жизни выросла во всем мире, и европейские страны не исключение. Как правило, чем выше уровень жизни в отдельно взятом государстве, тем дольше живут его граждане: они могут позволить себе лучший уход во время болезней и в старости, получают пенсии и социальные льготы и т. д. Уровень жизни можно приблизительно определить исходя из внутреннего валового продукта (ВВП) на душу населения. Соответственно, в тех странах, где значение этого параметра выше, люди живут дольше. Однако в ряде восточноевропейских и среднеазиатских республик эта закономерность нарушается. Ожидаемая продолжительность жизни мужчин-албанцев, рожденных в 2015 году, составляет 76,2 года, в то время как в Казахстане, где ВВП на душу населения тогда был в два раза больше, аналогичное значение составило только 67,5 лет.

Эту нестыковку попытались объяснить авторы новой статьи в ходе тщательного анализа. Ученые запустили поиск корреляций между ожидаемой продолжительностью жизни мужчин в ряде стран Европы и объемом денежных средств, который тратится на охрану здоровья одного человека. Также они искали связь между ожидаемой продолжительностью жизни мужчин и количеством свежих фруктов и овощей в их рационе, употреблением опиатных наркотиков, курением (в Восточной Европе мужчины умирают от последствий курения чаще, чем где-либо в мире), безработицей и широтой, на которой проживает основная масса населения страны. Наконец, был учтен еще один фактор — объем выпитого спиртного на душу населения. У него два слагаемых: зарегистрированное потребление и незарегистрированный объем (контрафактный алкоголь). Количество неучтенного выпитого периодически оценивает ВОЗ.

Из всех факторов, которые в теории могли бы снизить продолжительность жизни мужчин-европейцев, остался только один — потребление крепкого алкоголя на душу населения. Его влияние на возраст, в котором человек с высокой вероятностью умрет, оказалось сильнее, чем у здоровой еды, безработицы и финансового обеспечения здравоохранения. Чем больше в стране пьют коньяка, водки, настоек, бальзамов и подобного, тем меньше живут мужчины в этом государстве. Эффект сохраняется, даже если учитывать только «официально выпитое». Пиво и вино тоже не способствуют долгой жизни, но их влияние на здоровье мужчин не так сильно, как у крепкого спиртного. В любом случае, чем больше этих напитков употребляют граждане, тем значительнее их вклад в снижение продолжительности жизни мужчин.

Авторы статьи считают, что организациям здравоохранения, в частности, ВОЗ, необходимо более интенсивно пропагандировать отказ именно от крепких спиртных напитков. Эту алкогольную продукцию нельзя преподносить как нечто полезное, а данных о том, что в малых дозах крепкое спиртное безопасно для здоровья, нет. Напротив, в России и соседних странах с употреблением водки и сходных продуктов связан вполне конкретный и хорошо узнаваемый набор заболеваний, который очень редко встречается у жителей Балкан или Западной Европы.

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