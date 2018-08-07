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16:40 (мск), источник: Sputnik

Загранпаспорта в Узбекистане предлагается выдавать сроком на 10 лет

Проект соответствующего поставления президента опубликован для общественного обсуждения на портале системы оценки воздействия актов законодательства (СОВАЗ).

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Заграничные биометрические паспорта на срок до десяти лет предлагается начать выдавать узбекистанцам с 1 января 2019 года, следует из подготовленного Министерством внутренних дел проекта постановления президента страны Шавката Мирзиёева.

Документ опубликован для общественного обсуждения на портале системы оценки воздействия актов законодательства (СОВАЗ).

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«Биометрический паспорт для выезда за границу выдается лицам старше 16 лет сроком на 10 лет», — говорится в тексте документа.

Заграничные паспорта для детей до 16 лет будут выдаваться сроком на пять лет.

На территории Узбекистана паспорт можно будет получить в установленном порядке в течение десяти рабочих дней со дня принятия документов, за рубежом — в соответствии с графиком направления дипломатической почты, говорится в проекте постановления.

Обсуждение документа продлится до 22 августа.

Напомним, разрешения (стикеры) на выезд за границу гражданам Узбекистана будут не нужны с 1 января 2019 года, с этой даты в стране вводятся загранпаспорта.

В октябре 2011 года Узбекистан приступил к замене обычных единых паспортов образца 1994 года на биометрические. С 1 июля 2014 года решением правительства республики граждане Узбекистана выезжают за границу исключительно по биометрическим паспортам.

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