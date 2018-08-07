Загранпаспорта в Узбекистане предлагается выдавать сроком на 10 лет

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Заграничные биометрические паспорта на срок до десяти лет предлагается начать выдавать узбекистанцам с 1 января 2019 года, следует из подготовленного Министерством внутренних дел проекта постановления президента страны Шавката Мирзиёева.

Документ опубликован для общественного обсуждения на портале системы оценки воздействия актов законодательства (СОВАЗ).

Читайте также Новые правила выезда граждан за границу могут ввести с 2019 года

«Биометрический паспорт для выезда за границу выдается лицам старше 16 лет сроком на 10 лет», — говорится в тексте документа.

Заграничные паспорта для детей до 16 лет будут выдаваться сроком на пять лет.

На территории Узбекистана паспорт можно будет получить в установленном порядке в течение десяти рабочих дней со дня принятия документов, за рубежом — в соответствии с графиком направления дипломатической почты, говорится в проекте постановления.

Обсуждение документа продлится до 22 августа.

Напомним, разрешения (стикеры) на выезд за границу гражданам Узбекистана будут не нужны с 1 января 2019 года, с этой даты в стране вводятся загранпаспорта.