Из Ростова запустят рейсы на китайский остров Хайнань

Из Ростова с 17 сентября 2018 года авиакомпания «ИрАэро» начнет круглогодичные полеты на китайский остров Хайнань, в аэропорт города Хайкоу, сообщили в пресс-службе перевозчика. Рейсы будут выполняться на судне Boeing 777.