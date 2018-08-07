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17:36 (мск), источник: Городской репортер

Из Ростова запустят рейсы на китайский остров Хайнань

Из Ростова с 17 сентября 2018 года авиакомпания «ИрАэро» начнет круглогодичные полеты на китайский остров Хайнань, в аэропорт города Хайкоу, сообщили в пресс-службе перевозчика. Рейсы будут выполняться на судне Boeing 777.

Помимо Ростова, рейсы также запустят из Самары, Казани, Уфы и Екатеринбурга. Жителям всех этих регионов, кроме Екатеринбурга, прямые перелеты на китайских курорт будут доступны впервые.

«Благодаря большой вместимости воздушного судна более 1800 туристов еженедельно смогут отправиться отдыхать на тропический остров Хайнань беспосадочными рейсами, — говорится в сообщении авиакомпании. — Партнер программы — международный туроператор “Жемчужная Река”». Отмечается, что «ИрАэро» планирует увеличить частоту рейсов на остров Хайнань и расширить географию полетов в Китай.

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