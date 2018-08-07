На автоподходе к Крымскому мосту временно изменят схему движения

Источник: РИА "Новости"

Изменения связаны с укладкой финишного слоя асфальтобетона.

«С завершением пика курортного сезона на автоподходе начнется укладка верхнего слоя из щебеночного-мастичного асфальтобетона. Работы будут вестись в два этапа: сначала на двух правых, а затем на двух левых полосах четырехполосной автодороги. На период проведения работ на участке будет введено ограничение скоростного режима и запрещен обгон транспортных средств», — добавил председатель комитета Сергей Карпов.

На автодороге установят временные дорожные знаки, регламентирующие порядок движения и скоростной режим. На первом этапе проведения работ для машин, движущихся из Керчи, будет закрыт съезд с транспортной развязки в сторону Тамани. Для того, чтобы попасть на Крымский мост, водители из Керчи будут использовать для разворота транспортную развязку на границе автоподхода и первого участка трассы «Таврида».

В ходе работ по первому этапу укладки временное изменение движения будет также введено для следующего из Симферополя в Керчь транспорта. На время укладки маршрут через транспортную развязку автоподхода будет закрыт. Для водителей предусмотрены объездные пути через Багерово либо Приозерное.

На втором этапе укладки асфальтобетона для машин, движущихся из Керчи, будет закрыт съезд с транспортной развязки в сторону Симферополя. Для движения вглубь полуострова необходимо будет использовать объезд через Багерово с последующим выездом на керченскую трассу в районе Ивановки.

Во время асфальтирования второго этапа будет запрещено и прямое движение с моста в Керчь через транспортную развязку автоподхода. Для въезда в город нужно будет сделать разворот через развязку на границе автоподхода и первого участка трассы «Таврида».