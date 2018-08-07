25/17, Кравц и Slim: фестиваль «Тарханкут. Крымская волна» пройдет в Крыму

Источник: РИА "Новости"

«Помимо концертной и тусовочной части предусмотрены мастер-классы и спортивные активности, а также показательные выступление — мотофристайл, BMX-соревнования или паркур. Этот фестиваль для людей любого возраста», — уточнили организаторы, добавив, что вход на фестиваль свободный.

Открытие мероприятия запланировано в пятницу, 10 августа, в 18.00. В субботу и воскресенье с 13.00 до 19.00 любителей активного отдыха ожидают спортивные развлечения на земле и воде: велотриал (преодоление препятствий на велосипеде), паркур, воркаут, мотофристайл, слэклайн (хождение по стропе), акробатика на батутах, а также вейкбординг (движение по поверхности воды за катером или гидроциклом на доске), аквабайк и сапсерфинг.

С 19:00 до 23:00 будет продолжаться музыкальная программа с участием известных исполнителей. Так, состоятся выступления рок-рэп группы 25/17, рэп-исполнителей ST, Slim, Кравц, Mastank, Dino MC 47, Natan, Tony Tonite, PLC, а также популярной Manizha, исполняющей музыку в стиле этно.