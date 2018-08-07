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16:47 (мск), источник: БЕЛТА

Запрет на посещение лесов введен в пяти районах Беларуси

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запрет на посещение лесов введен в пяти районах Беларуси, сообщил корреспонденту БЕЛТА консультант управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Александр Угрин.

Гражданам запретили посещать леса в Столбцовском районе Минской области и в четырех районах Гомельского региона: Добрушском, Гомельском, Брагинском и Октябрьском.

«Местные исполнительные и распорядительные органы приняли это решение в связи с наступлением четвертого класса пожарной опасности в лесах. Запрет направлен на обеспечение безопасности граждан, сохранения их имущества, а также лесного фонда», — отметил Александр Угрин.

По его словам, запрет на посещение лесов может быть введен и в других районах в случае сохранения жаркой погоды без осадков.

В среду, 8 августа, в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от 11 до 17 градусов тепла, днем — 23−28 выше нуля, по юго-западу — плюс 29−31. Днем 9—10 августа по юго-западу воздух прогреется до 30−32 градусов.

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