Запрет на посещение лесов введен в пяти районах Беларуси

Гражданам запретили посещать леса в Столбцовском районе Минской области и в четырех районах Гомельского региона: Добрушском, Гомельском, Брагинском и Октябрьском.

«Местные исполнительные и распорядительные органы приняли это решение в связи с наступлением четвертого класса пожарной опасности в лесах. Запрет направлен на обеспечение безопасности граждан, сохранения их имущества, а также лесного фонда», — отметил Александр Угрин.

По его словам, запрет на посещение лесов может быть введен и в других районах в случае сохранения жаркой погоды без осадков.