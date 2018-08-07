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17:03 (мск), источник: Известия

Кобзона выписали из больницы

Народного артиста СССР и депутата Госдумы Иосифа Кобзона выписали из больницы и перевели на домашнее лечение.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на окружение артиста, его состояние по-прежнему вызывает опасения, но врачи сочли возможным отпустить его домой.

Информацию об улучшении самочувствия народного артиста подтвердил его коллега Лев Лещенко. «Я позавчера звонил Нелли (жене Кобзона. — Ред.). Она сказала, что состояние его стабильное, все нормально», — пояснил певец. При этом он отметил, что на тот момент Кобзон еще оставался в больнице.

По данным канала, сейчас народный артист находится в сознании и дышит самостоятельно, однако для облегчения дыхания ему выдали специальный аппарат.

К депутату периодически приезжают врачи, чтобы провести осмотр и дать рекомендации по дальнейшему восстановлению.

20 июля состояние здоровья Кобзона резко ухудшилось, его доставили в реанимацию в одну из столичных клиник. 28 июля стало известно, что артист на некоторое время впал в кому, однако его родственники эту информацию опровергли.

Известно, что с 2005 года Кобзон борется с онкологическим заболеванием, он перенес несколько операций.

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