Кобзона выписали из больницы
Народного артиста СССР и депутата Госдумы Иосифа Кобзона выписали из больницы и перевели на домашнее лечение.
Народного артиста СССР и депутата Госдумы Иосифа Кобзона выписали из больницы и перевели на домашнее лечение.
Как сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на окружение артиста, его состояние
Информацию об улучшении самочувствия народного артиста подтвердил его коллега Лев Лещенко. «Я позавчера звонил Нелли (жене Кобзона. — Ред.). Она сказала, что состояние его стабильное, все нормально», — пояснил певец. При этом он отметил, что на тот момент Кобзон еще оставался в больнице.
К депутату периодически приезжают врачи, чтобы провести осмотр и дать рекомендации по дальнейшему восстановлению.
20 июля состояние здоровья Кобзона резко ухудшилось, его доставили в реанимацию в одну из столичных клиник. 28 июля стало известно, что артист на некоторое время впал в кому, однако его родственники эту информацию опровергли.
Известно, что с 2005 года Кобзон борется с онкологическим заболеванием, он перенес несколько операций.