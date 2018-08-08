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16:25 (мск), источник: Forbes

Тем, кто ложится спать: во сне многому не научишься

Нейрофизиологи убедились: несмотря на то, что гипнопедия в принципе возможна, ничего особенно интересного — за исключением простейших рефлексов — во сне освоить не удастся.

Профессор Свободного университета Брюсселя Филипп Пенье и его коллеги опубликовали результаты своих экспериментов, призванных ответить на вопрос, мучающий бездельников всего мира: можно ли учиться во сне? Краткий ответ таков: «Можно, но отличником стать не получится».

Сейчас уже сложно установить, кому принадлежит идея гипнопедии. В романе Олдоса Хаксли «О дивный новый мир», вышедшем в 1932 году, эта концепция предстает уже вполне оформленной: обитатели антиутопии получают во сне инструкции для выполнения завтрашних задач. К 1960-м годам эта идея приобрела массовую популярность. А тем временем начали накапливаться научные данные, свидетельствующие, что обучение во сне невозможно — или, по крайней мере, его возможности серьезно ограничены.

В первоначальных опытах, еще оставлявших какую-то надежду, исследовали чаще всего имели дело с грудными детьми. Было показано, к примеру, что спящий младенец способен распознавать звуки человеческой речи. Однако эти результаты были позже подвергнуты критике: дело в том, что сон трехмесячного ребенка с точки зрения нейрофизиологии сильно отличается от сна взрослого. По-видимому, те ассоциации, которые ученые расценивали как признаки обучения, формировались не во сне, а при кратковременном просыпании.

Позже были получены более надежные данные: и у взрослых людей, и у крыс можно сформировать во сне условный рефлекс (к примеру, ассоциацию звука и приятного запаха), который сохраняется и в период бодрствования. Но вот только дальше простейших рефлексов пойти не удалось. А то, что большинство людей подразумевают под «обучением», все же не сводится к рефлексам, а требует, как правило, восприятия речи. Именно восприятием звуковых раздражителей и занялись бельгийские исследователи.

Ученые фиксировали мозговую активность бодрствующих людей и испытуемых, находящихся в фазе «медленного сна». Им проигрывали звуковые последовательности двух типов. В первом варианте последовательность была случайной, а во втором звуки были сгруппированы по три. Видимо, нет нужды объяснять, что способность мысленно группировать звуки в смысловые единицы — необходимая предпосылка понимания языка. Бодрствующие испытуемые легко проходили этот тест: случайный поток звуков и многозначительные трезвучия вызывали у них совершенно разный узор магнитоэнцефалограммы. А вот их спящие товарищи свой экзамен провалили: на любые последовательности звуков их нейроны реагировали одинаково, независимо от того, был в них скрытый порядок или нет.

Результаты бельгийских нейрофизиологов основательно подрывают вековую надежду человечества на то, что существует простой способ поумнеть без персональных усилий. Очевидно, способность мозга усваивать новую информацию в фазе медленного сна ограничивается формированием простейших рефлексов. Кора головного мозга, благодаря которой люди числятся венцом творения, в период сна занята своими делами и наотрез отказывается систематизировать сенсорные стимулы. Тем, кто желает, несмотря на все эти ограничения, хоть чему-нибудь научиться, следует использовать для этого те две трети жизни, когда они не спят.

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