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17:59 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Власти Ростова возьмутся за спортивные площадки

Если ежегодно модернизировать 10 спортивных площадок, то к 2025 году основная часть их будет соответствовать современным требованиям.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Ростове отремонтируют спортивные площадки. Об этом шла речь на совещании в администрации города.

Начальник управления по физической культуре и спорту Денис Браславский отметил, что всего в донской столице расположено 959 плоскостных спортивных сооружений. 60 из них нуждаются в безотлагательном ремонте.

«Отдельное внимание необходимо уделить обслуживанию спортивных площадок, которые зачастую, как мы видим, находятся в неприемлемом санитарном состоянии. Инструкторы-методисты центра физической культуры и спорта составляют графики работы площадок, следят за состоянием инвентаря и по мере необходимости меняют его на новый. Но за чистотой на площадке необходимо следить балансодержателям»
Денис Браславский

На совещании отметили — если ежегодно модернизировать 10 спортивных площадок, то к 2025 году основная часть их будет соответствовать современным требованиям.

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