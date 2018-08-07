Власти Ростова возьмутся за спортивные площадки
Если ежегодно модернизировать 10 спортивных площадок, то к 2025 году основная часть их будет соответствовать современным требованиям.
Если ежегодно модернизировать 10 спортивных площадок, то к 2025 году основная часть их будет соответствовать современным требованиям.
В Ростове отремонтируют спортивные площадки. Об этом шла речь на совещании в администрации города.
Начальник управления по физической культуре и спорту Денис Браславский отметил, что всего в донской столице расположено 959 плоскостных спортивных сооружений. 60 из них нуждаются в безотлагательном ремонте.
«Отдельное внимание необходимо уделить обслуживанию спортивных площадок, которые зачастую, как мы видим, находятся в неприемлемом санитарном состоянии.
Инструкторы-методистыцентра физической культуры и спорта составляют графики работы площадок, следят за состоянием инвентаря и по мере необходимости меняют его на новый. Но за чистотой на площадке необходимо следить балансодержателям»
На совещании отметили — если ежегодно модернизировать 10 спортивных площадок, то к 2025 году основная часть их будет соответствовать современным требованиям.