Власти Ростова возьмутся за спортивные площадки

«Отдельное внимание необходимо уделить обслуживанию спортивных площадок, которые зачастую, как мы видим, находятся в неприемлемом санитарном состоянии. Инструкторы-методисты центра физической культуры и спорта составляют графики работы площадок, следят за состоянием инвентаря и по мере необходимости меняют его на новый. Но за чистотой на площадке необходимо следить балансодержателям»

Денис Браславский