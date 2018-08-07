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17:58 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Паровоз с постамента возле железнодорожного вокзала Батайска вышел в рейс

Паровоз, который стоял на постаменте возле железнодорожного вокзала Батайска, вышел в свой первый за 20 лет рейс.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Машина прибыла в Минеральные Воды в составе передвижной экспозиции музея истории СКЖД. Своеобразный ретро-парад организовали ко Дню железнодорожника. До этого локомотив находился на ремонте в депо станции Тихорецк. Специалистам удалось практически полностью восстановить основные узлы и теперь он на ходу. Планируется, что он будет водить пассажирские ретро-поезда.

«Это его первая дорога, то есть еще небольшие недочеты, которые будут устраняться после этого, и паровоз будет у нас в работе. Таких паровозов в живых всего лишь три у нас в России. Два из них — у нас в депо Тихорецком (64-я и 20-я машина), одна в Питере. Больше таких машин нет», — говорит машинист паровоза Борис Дидоренко.

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