Паровоз с постамента возле железнодорожного вокзала Батайска вышел в рейс
Паровоз, который стоял на постаменте возле железнодорожного вокзала Батайска, вышел в свой первый за 20 лет рейс.
Паровоз, который стоял на постаменте возле железнодорожного вокзала Батайска, вышел в свой первый за 20 лет рейс.
Машина прибыла в Минеральные Воды в составе передвижной экспозиции музея истории СКЖД. Своеобразный
«Это его первая дорога, то есть еще небольшие недочеты, которые будут устраняться после этого, и паровоз будет у нас в работе. Таких паровозов в живых всего лишь три у нас в России. Два из них — у нас в депо Тихорецком (64-я и 20-я машина), одна в Питере. Больше таких машин нет», — говорит машинист паровоза Борис Дидоренко.