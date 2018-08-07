В Ростове выбрали лучшего слесаря-электрика.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

В конкурсе участвовали победители внутрирайонных этапов.

«У нас существует конкурс в городе, который проводится по разным номинациям и специальностям в системе ЖКХ. В каждом районе проводим определенный конкурс. Либо это кровельщик, либо газосварщик, у нас выбрали проводить электрик-слесарь. Сегодня все 8 районов самых лучших специалистов в этой области привезли сюда», — говорит заместитель главы администрации Ленинского района г. Ростова-на-Дону по вопросам ЖКХ Роман Ишханов.

Конкурсанты собирали электрическую схему, устанавливали выключатели и встраивали фотоэлемент. Согласно заданию, с наступлением темноты на мансарде свет должен был зажигаться автоматически.

«Опыт говорит, что где-то около 30−40 минут, на конкурс 90, я думаю, много. В том году сильно волновался, а сейчас думаю что не стоит даже переживать, все будет хорошо», — рассказывает электрик Руслан Трухнов (Железнодорожный район).

«Эксперт проверяет, зажигает фонарики, светильники. Суть в чем, 12 судей, максимально 8 баллов. Это 60 баллов за первое место. То есть можно получить 180 баллов за все 8-ки», — говорит заместитель главы администрации Октябрьского района по вопросам ЖКХ Андрей Каспаров.