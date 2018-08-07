В Ростове выбрали лучшего слесаря-электрика
В Ростове выбрали лучшего
В Ростове выбрали лучшего
В конкурсе участвовали победители внутрирайонных этапов.
«У нас существует конкурс в городе, который проводится по разным номинациям и специальностям в системе ЖКХ. В каждом районе проводим определенный конкурс. Либо это кровельщик, либо газосварщик, у нас выбрали проводить
Конкурсанты собирали электрическую схему, устанавливали выключатели и встраивали фотоэлемент. Согласно заданию, с наступлением темноты на мансарде свет должен был зажигаться автоматически.
«Опыт говорит, что
«Эксперт проверяет, зажигает фонарики, светильники. Суть в чем, 12 судей, максимально 8 баллов. Это 60 баллов за первое место. То есть можно получить 180 баллов за все 8-ки», — говорит заместитель главы администрации Октябрьского района по вопросам ЖКХ Андрей Каспаров.
Одним из первых завершил работу представитель Ленинского района Алексей Поддубинский. Второй год подряд он становится лучшим