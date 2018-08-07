Реконструкцию Станиславского в этом году не закончат
Впереди один из сложных участков — Семашко — Буденновский.
Впереди один из сложных участков — Семашко — Буденновский.
Реконструкцию Станиславского не завершат в нынешнем году. Впереди достаточно сложный участок
— До конца лета не успеют, конечно, — сказал губернатор Ростовской области в эфире телеканала «Дон24». — Потому что выполнена та часть работ, которая и была запланирована в этом году. Сейчас отрабатывается четкая работа транспорта.
Напомним, на ремонт Станиславского уже потратили свыше миллиарда рублей. Сроки завершения ремонта переносили два раза, поначалу хотели успеть к 1 июню, затем к 14 июня, но только к концу месяца было открыто автомобильное движение.