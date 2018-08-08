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12:14 (мск), источник: РИАМО

Снос Ховринской больницы в Москве планируют начать осенью

На месте объекта будут развивать общественно‑жилую застройку.

РИАМО — 7 авг. В начале осени в Москве планируют приступить к сносу здания Ховринской больницы, на месте которого построят жилье и социнфраструктуру, сообщил журналистам во вторник заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

«Насколько я помню, конкурс на снос проведен. Снос начнется, наверное, в начале осени. Я хочу пояснить, что Ховринская больница — это сотни тысяч квадратных метров аварийной недвижимости», — сказал Хуснуллин.

Он отметил, что при обследовании здания выявили необходимость использования специальной техники, так как объект является весьма старым. Также потребовалась дополнительная проектно-сметная документация.

Строительство Ховринской больницы на севере Москвы началось в 1980 году. Уже через пять лет объект стал долгостроем, а окончательно строительство было прекращено в 1992 году. В 2004 году здание было решено достроить, однако восемь лет спустя проект был свернут. После этого больницу выставили на продажу, однако ее никто не купил.

В конце 2016 года городские власти приняли решение о сносе долгостроя. Снос будет произведен за счет бюджетных средств. На месте больницы планируется развитие общественно-жилой застройки.

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