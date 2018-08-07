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17:54 (мск), источник: АиФ Волгоград

На юге Волгограда отключат холодную воду 9 августа

Ограничение будет связано с подключением нового водовода.

Источник: Reuters

Часть жителей Советского района Волгограда останется без горячей воды с 08:00 до 23:30 9 августа.

Как сообщает пресс-служба «Концессий водоснабжения», воду отключат по следующим адресам:

  • ул. Ващенко,№ 1−30;
  • ул. Габышева, № 38−69;
  • ул. Дарвина, № 1−13;
  • ул. Дубинина, № 1−29;
  • ул. Пчелина, № 1−30;
  • ул. Савицкого, № 1−23;
  • ул. Сарафанова, № 1−49.

Ограничение водоснабжения будет связано с подключением нового водовода диаметром 110 миллиметров по улице Пчелина от Колганова до Габышева. Для жителей указанных адресов будет организован подвоз воды.

Оперативную информацию о перемещениях водовозок и о восстановлении подачи воды можно узнать на сайте «Концессий водоснабжения» или по телефону круглосуточного Контакт-центра 99−67−96.

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