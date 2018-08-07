На юге Волгограда отключат холодную воду 9 августа
Ограничение будет связано с подключением нового водовода.
Ограничение будет связано с подключением нового водовода.
Часть жителей Советского района Волгограда останется без горячей воды с 08:00 до 23:30 9 августа.
Как сообщает
Ограничение водоснабжения будет связано с подключением нового водовода диаметром 110 миллиметров по улице Пчелина от Колганова до Габышева. Для жителей указанных адресов будет организован подвоз воды.
Оперативную информацию о перемещениях водовозок и о восстановлении подачи воды можно узнать на сайте «Концессий водоснабжения» или по телефону круглосуточного