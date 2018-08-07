На юге Волгограда отключат холодную воду 9 августа

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Часть жителей Советского района Волгограда останется без горячей воды с 08:00 до 23:30 9 августа.

Как сообщает пресс-служба «Концессий водоснабжения», воду отключат по следующим адресам:

ул. Ващенко,№ 1−30;

ул. Габышева, № 38−69;

ул. Дарвина, № 1−13;

ул. Дубинина, № 1−29;

ул. Пчелина, № 1−30;

ул. Савицкого, № 1−23;

ул. Сарафанова, № 1−49.

Ограничение водоснабжения будет связано с подключением нового водовода диаметром 110 миллиметров по улице Пчелина от Колганова до Габышева. Для жителей указанных адресов будет организован подвоз воды.