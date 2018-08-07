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17:40 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Голова манекена перепугала толпу в Джакарте

Шутника постараются найти, сообщили в полиции.

Целая улица оказалась оцеплена в столице Индонезии Джакарте из-за подозрительной находки.

Белый сверток, из которого торчали человеческие волосы, был найден у мусорных баков в оживленном месте. На место прибыла полиция, которая оттеснила любопытствующую толпу.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напряжение спало, когда правоохранители развернули ткань. В свертке оказалась голова манекена.

«Почти», — написал автор публикации в соцсетях, поделившийся фотографиями с места происшествия.

Шутника постараются найти, сообщили в полиции.

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