Голова манекена перепугала толпу в Джакарте
Шутника постараются найти, сообщили в полиции.
Шутника постараются найти, сообщили в полиции.
Целая улица оказалась оцеплена в столице Индонезии Джакарте
Белый сверток, из которого торчали человеческие волосы, был найден у мусорных баков в оживленном месте. На место прибыла полиция, которая оттеснила любопытствующую толпу.
Напряжение спало, когда правоохранители развернули ткань. В свертке оказалась голова манекена.
«Почти», — написал автор публикации в соцсетях, поделившийся фотографиями с места происшествия.
Шутника постараются найти, сообщили в полиции.
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