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17:49 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В Казани идет набор волонтеров на Курбан-байрам

Традиционно этот праздничный день отмечается гает-намазами и вагазами в мечетях и совершением обряда жертвоприношения.

(Город Казань KZN.RU, 7 августа). Духовное управление мусульман РТ объявляет набор волонтеров для участия в организации и проведении Курбан-байрама в Казани. Традиционно этот праздничный день в городах и районах республики отмечается гает-намазами и вагазами во всех мечетях и совершением обряда жертвоприношения.

В дни праздника для жителей татарстанской столицы подготовлены специализированные площадки, где будет исполнено заклание жертвенных животных и последующая раздача мяса нуждающимся категориям населения — малоимущим и многодетным семьям, людям с ограниченными физическими возможностями, одиноким пожилым людям, сиротам.

В помощь при выполнении предписаний Курбан-байрама муфтият приглашает волонтеров, сообщили в ДУМ РТ. Добровольцы будут привлекаться для фасовки, транспортировки, погрузки и разгрузки жертвенного мяса и его раздачи, а также при организации праздничных гает-намазов в мечетях. Подать заявку на участие в проведении главного мусульманского праздника можно по ссылке.

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