В Казани идет набор волонтеров на Курбан-байрам
Традиционно этот праздничный день отмечается
Традиционно этот праздничный день отмечается
(Город Казань KZN.RU, 7 августа). Духовное управление мусульман РТ объявляет набор волонтеров для участия в организации и проведении
В дни праздника для жителей татарстанской столицы подготовлены специализированные площадки, где будет исполнено заклание жертвенных животных и последующая раздача мяса нуждающимся категориям населения — малоимущим и многодетным семьям, людям с ограниченными физическими возможностями, одиноким пожилым людям, сиротам.
В помощь при выполнении предписаний