В Казани идет набор волонтеров на Курбан-байрам

(Город Казань KZN.RU, 7 августа). Духовное управление мусульман РТ объявляет набор волонтеров для участия в организации и проведении Курбан-байрама в Казани. Традиционно этот праздничный день в городах и районах республики отмечается гает-намазами и вагазами во всех мечетях и совершением обряда жертвоприношения.

В дни праздника для жителей татарстанской столицы подготовлены специализированные площадки, где будет исполнено заклание жертвенных животных и последующая раздача мяса нуждающимся категориям населения — малоимущим и многодетным семьям, людям с ограниченными физическими возможностями, одиноким пожилым людям, сиротам.