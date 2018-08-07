В Тольятти ограничили в правах хозяев животных

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Депутат Госдумы Владимир Бурматов намерен обратиться в надзорные органы с запросами с требованием проверить законность принятых мэрией Тольятти правил благоустройства территории. Новые правила размещены на сайте администрации Тольятти 1 августа 2018 года. Кроме ответственности граждан за неправильный выгул домашних животных и загрязнение городской среды в документе прописали допустимое, по мнению властей, количество собак и кошек в квартирах. «Не допускается содержание в квартирах многоквартирных домов взрослых собак в количестве более двух особей, а также взрослых кошек в количестве более двух особей», — говорится в документе.

«Звучит дико, но таковы новые правила содержания домашних животных, принятые городом. Нарушителям грозит предупреждение или административный штраф до 2 тыс. руб., должностным лицам и организациям — от 6 тыс. до 10 тыс. руб. При этом непонятно сразу все: а если у меня уже четыре кота, куда девать двоих? Топить? Дарить знакомым? Выкидывать на улицу? Вряд ли мэрия Тольятти заинтересована в том, чтобы заполнить улицы бездомными животными», — написал Владимир Бурматов в Instagram. Депутат также выразил недоумение по поводу того, кто и как часто будет штрафовать владельцев животных за превышение их количества в квартире.

В мэрии Тольятти «Ъ» сообщили, что еще 2 июля 1997 гола городская дума приняла нормативно-правовой акт о правилах содержания собак и кошек в многоквартирных домах, и в нем была указана эта норма. Почему ее решено было принять, чиновники не говорят. Как пояснили в мэрии, нормативно-правовой акт о правилах содержания собак и кошек действовал в Тольятти до начала 2010-х годов. Впоследствии представители регионального департамента ветеринарии обязали городскую администрацию восстановить эту норму.

«Мы приняли эту норму, хотя прекрасно знаем, что она противоречит требованиям законодательства, что ее нет ни в одном из городов России. Но если будет акт или, например, решение прокуратуры, которое заставит нас отменить это правило, мы его отменим», — рассказала «Ъ» специалист департамента городского хозяйства Ирина Медведева.

По ее словам, изначальный посыл правил содержания домашних животных был не в том, чтобы ограничить количество собак и кошек в квартирах, а в том, чтобы обязать их владельцев убирать за своим питомцем в общественных местах и выгуливать собак в наморднике и с ошейником, потому что жалобы на несоблюдение этих требований поступают от горожан регулярно. Ирина Медведева отмечает, что жители Тольятти жалуются и на шум и грязь от соседей, которые содержат у дома более двух взрослых собак и кошек, но число таких жалоб гораздо меньше — до десяти в год.

В мэрии Тольятти также утверждают, что даже если к чиновникам поступает жалоба на шум из квартир владельцев собак и кошек, у властей нет возможности проверить число животных в помещении. «Мы пытаемся решить этот вопрос, когда поступают жалобы на антисанитарию, когда животные шумят, мешают соседям спать. Но мы не вправе заходить в квартиру владельца животных. А если он не возражает и признает факт нарушения, мы составляем соответствующий протокол», — добавляет Ирина Медведева.

Представитель некоммерческого приюта «Участие», зоозащитник Ирина Блинова называет действующую норму содержания животных негуманной. «Такого рода ограничения действительно незаконны и негуманны даже по отношению к людям — владельцам животных. Если человек справляется с санитарией, если от его животных нет в неположенное время запахов и шумов, естественно, он ничего не нарушает», — считает эксперт. Действующая норма является безнравственной, поскольку ограничит людей в возможности спасать животных от смерти на улице, забирая их к себе домой, убеждена Ирина Блинова.