В Узбекистане у водителей начали требовать медсправку для замены прав

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Замена водительских прав в Узбекистане ведется в упрощенном порядке, сообщается в постановлении правительства.

В списке необходимых документов, помимо паспорта, талона и самих прав, медицинская справка и экзаменационный лист.

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«Водительское удостоверение подлежит замене после представления его владельцем заявления по установленной форме, прежнего водительского удостоверения (для водительских удостоверений старого образца — также и его талона), экзаменационного листа водителя или подтверждения территориального УБДД, медицинской справки установленной формы, гражданского паспорта», — говорится в документе.

Такие правила должны сохраниться до 31 декабря 2020 года. Упрощенный порядок был введен в марте 2017 года постановление кабмина «О мерах по внедрению новых образцов национального водительского удостоверения и свидетельства о регистрации автомотранспортного средства».

Кроме того, с октября прошло года водителям в Узбекистане начали выдавать электронные водительские удостоверения нового образца. Они представляют собой документ со специальной электронной защитой — NFC и предполагают бесконтактный обмен данными, содержат идентификационный номер гражданина или налогоплательщика для юридических лиц.