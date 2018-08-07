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18:10 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

На новой станции «Беговая» на ремонт закрыли траволаторы

По плану реконструкция должна занять 30 дней.

Траволаторы на новой станции метро «Беговая» закрыли на ремонт через чуть более двух месяцев после открытия, сообщает «Мойка, 78».

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Петербуржцы в соцсетях рассказали, что рядом с траволаторами появились информационные щиты, на которых говорится, что «Метрострой» будет выполнять ремонтные работы траволаторов на станции до 7 сентября.

В ОАО «Метрострой» рассказали, что работы будут вестись поэтапно и без закрытия станции.

Это связано с устранением замечаний, выявленных в процессе эксплуатации станций. В дальнейшем это поможет избежать поломок на траволаторах.

Возможно, скоро ремонтные работы предстоят и траволаторам «Новокрестовской».

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