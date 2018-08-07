На новой станции «Беговая» на ремонт закрыли траволаторы

Траволаторы на новой станции метро «Беговая» закрыли на ремонт через чуть более двух месяцев после открытия, сообщает «Мойка, 78».

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Петербуржцы в соцсетях рассказали, что рядом с траволаторами появились информационные щиты, на которых говорится, что «Метрострой» будет выполнять ремонтные работы траволаторов на станции до 7 сентября.

В ОАО «Метрострой» рассказали, что работы будут вестись поэтапно и без закрытия станции.

Это связано с устранением замечаний, выявленных в процессе эксплуатации станций. В дальнейшем это поможет избежать поломок на траволаторах.