Эксперт: В Калининградской области стали выпускать качественные сыры
Крафтовые предприятия региона представят свою продукцию на фестивале Street Food Weekend.
Крафтовые предприятия региона представят свою продукцию на фестивале Street Food Weekend.
В Калининградской области начали выпускать сыры хорошего качества. Местные производители представят свою продукцию на городском пикнике Street Food Weekend, который пройдёт на территории у Дома Советов
Сыры пошли, сыры очень качественные. К нам приезжали и вот сейчас вновь приезжают представители Федерации рестораторов и отельеров Российской Федерации, они в прошлый раз уже отмечали качество продукции. Главный специалист по локальной продукции Российской Федерации Владимир Баканов,
По его словам, на фестивале представят свою продукцию сыроварни «Тильзит-Рагнит» из Немана и Branden из посёлка Лермонтово Гусевского округа. «Да, конечно, это не десять по десятибалльной системе, не Италия, но по сравнению со средним уровнем Российской Федерации мы имеем огромное преимущество по качеству производства сыра», — добавил руководитель оргкомитета фестиваля.
Городской пикник Street Food Weekend пройдёт