Эксперт: В Калининградской области стали выпускать качественные сыры

Источник: Калининград.Ru

В Калининградской области начали выпускать сыры хорошего качества. Местные производители представят свою продукцию на городском пикнике Street Food Weekend, который пройдёт на территории у Дома Советов 24—26 августа . Об этом журналистам во вторник, 7 августа, рассказал руководитель оргкомитета проекта Александр Исаев.

Сыры пошли, сыры очень качественные. К нам приезжали и вот сейчас вновь приезжают представители Федерации рестораторов и отельеров Российской Федерации, они в прошлый раз уже отмечали качество продукции. Главный специалист по локальной продукции Российской Федерации Владимир Баканов, вице-президент федерации, вообще отметил удивительное качество сыров для крафтовых сыроварен России именно в Калининграде. Сказал, что, конечно, не ожидал, что будет [продукция] такого качества, — отметил Исаев.

По его словам, на фестивале представят свою продукцию сыроварни «Тильзит-Рагнит» из Немана и Branden из посёлка Лермонтово Гусевского округа. «Да, конечно, это не десять по десятибалльной системе, не Италия, но по сравнению со средним уровнем Российской Федерации мы имеем огромное преимущество по качеству производства сыра», — добавил руководитель оргкомитета фестиваля.