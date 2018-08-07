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18:05 (мск), источник: Newsroom24.ru

Южный бульвар перекроют в Нижнем Новгороде 9 августа

Ограничения движения связаны с проведением велопробега в День физкультурника.

Источник: Newsroom24.ru

Временные ограничения движения транспорта введут в Автозаводском районе Нижнего Новгороде 9 августа. Об этом стало известно из соответствующего постановления, опубликованного на сайте администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, движение транспорта будет перекрыто по Южному бульвару на участках от дома 1 до дома 15. Также проезд транспорта будет временно запрещен от дома 15 до дома 7 и от дома 7 до дома 1.

Объезд зоны проведения мероприятия будет организован по прилегающим улицам. Кроме того, парковка на участках ограничения движения будет запрещена.

Ограничения движения связаны с проведением велопробега в рамках празднования Дня физкультурника и продлятся с 9:00 до 17:00.

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