Южный бульвар перекроют в Нижнем Новгороде 9 августа

Временные ограничения движения транспорта введут в Автозаводском районе Нижнего Новгороде 9 августа. Об этом стало известно из соответствующего постановления, опубликованного на сайте администрации Нижнего Новгорода.



Согласно информации, движение транспорта будет перекрыто по Южному бульвару на участках от дома 1 до дома 15. Также проезд транспорта будет временно запрещен от дома 15 до дома 7 и от дома 7 до дома 1.



Объезд зоны проведения мероприятия будет организован по прилегающим улицам. Кроме того, парковка на участках ограничения движения будет запрещена.



Ограничения движения связаны с проведением велопробега в рамках празднования Дня физкультурника и продлятся с 9:00 до 17:00.