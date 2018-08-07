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18:41 (мск), источник: РИА Новости

Ученые раскрыли причину высокой смертности мужчин в России

Злоупотребление алкоголем оказалось главной причиной того, почему мужчины в России и других странах Восточной Европы умирают заметно раньше и чаще женщин.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Злоупотребление алкоголем оказалось главной причиной того, почему мужчины в России и других странах Восточной Европы умирают заметно раньше и чаще женщин. К такому выводу пришли ученые из ВШЭ и Минздрава РФ, опубликовавшие статью в журнале Alcohol and Alcoholism.

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«Если учесть то количество алкоголя, которое не попадает в статистику, объем выпитого спирта становится главным фактором риска, определяющим уровень смертности среди мужчин-европейцев. Все остальные вещи, в том числе курение, тяжелые наркотики или уровень расходов на здоровье, заметно меньше влияют на вероятность преждевременной смерти мужчин», — пишут Андрей Коротаев и его коллеги из ВШЭ и Минздрава.

Загадки российской действительности

В последние годы ученые нашли множество намеков на то, что алкоголь не только разрушает печень и вызывает тяжелую психологическую и физиологическую зависимость, но и способствует развитию рака, диабета и множества других тяжелых болезней. Аналогичные новые негативные черты были открыты и у табака.

По статистике ВОЗ, алкоголизм и курение уносят каждый год примерно 3,5 и 5 миллионов жизней, что сопоставимо с числом жертв автомобильных катастроф и некоторых форм рака.
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Сегодня многие наркологи активно призывают правительства всех стран приравнять спиртное, сигареты и тяжелые наркотики, и запретить их употребление и оборот, так как они уносят не меньше жизней, чем героин или другие опиаты.

Ученые, как отмечают авторы статьи, давно спорят о том, почему российские мужчины живут, как показывает официальная статистика, в среднем почти на десять лет меньше, чем женщины — 65,9 и 76,7 лет.

Дело в том, что подобный разрыв можно объяснить не только тем, что представители сильного пола намного больше злоупотребляют наркотиками, спиртным и табаком, но и биологическими различиями в работе организма мужчин и женщин.

Вдобавок, мужчины чаще выбирают опасные и вредные виды работы, что тоже может сокращать их среднюю продолжительность жизни.

Коротаев и его коллеги решили разобраться в этом вопросе, разработав методику, которая позволила ученым учесть не только официальную статистику по употребляемому алкоголю, но и то, как много самогона и контрафактной водки и прочих напитков пили россияне и жители бывшего СССР.

Каждый третий

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Для этого ученые объединили данные, собранные десятками других научных групп, а также информацию из банков данных ВОЗ и других здравоохранительных организаций. Помимо количества выпитого алкоголя, ученые наблюдали за уровнем доходов, диетой, числом курильщиков и наркоманов среди мужчин.

Как отмечают Коротаев и его коллеги, изначально алкоголь слабее всего влиял на продолжительность жизни, уступая не только тяжелым наркотикам, но и сигаретам и даже фруктам и овощам.

Пытаясь понять, с чем это было связано, ученые учли в своих вычислениях статистику по «неофициальному» употреблению спиртного, и разбили его на три категории — вино, пиво и водка. Подобный подход радикально изменил ситуацию — водка и другие крепкие спиртные напитки стали самым значимым фактором риска для мужчин, живущих в Восточной Европе.

В этом, как пишут российские медики, кроется не только разгадка необычно высокой смертности россиян, но и объяснение того, почему продолжительность жизни мужчин в многих других «пьющих» странах Европы, таких как Чехия или Португалия, заметно выше, чем в России.

Россияне, чехи и португальцы пьют сопоставимое количество спиртного, около 10−14 литров в год, однако они употребляют разные напитки.

Европейские любители выпивки предпочитают «нагружаться» пивом и вином, тогда как российские мужчины употребляют почти исключительно водку, коньяк и прочие крепкие напитки. По этой причине более трети российских мужчин умирает, не дожив до 60 лет, что в три раза больше аналогичных показателей для Чехии и Португалии.

Все это, как отмечают ученые, говорит о том, что медицинским ведомствам России и стран бывшего СССР следует бороться не со всем спиртным сразу, а в первую очередь с водкой и прочими «тяжелыми» сортами алкоголя. Подобные меры должны касаться не только самих напитков, но и рекламы, подчеркивающей их позитивные качества, заключают авторы статьи.

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