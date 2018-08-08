В Советском районе Волгограда 9 августа семь улиц отключат от воды

Источник: Комсомольская правда

Старые трубы, которые за десятилетия эксплуатации буквально сгнили, меняют на новые пластиковые трубы высокого качества. Большую работу уже провели в Центральном районе, а сейчас меняют водовод в Советском районе по улице Пчелина. Меняют большой участок — от улицы Колганова до улицы Габышева. Подключать новый водопровод диаметром 110 миллиметров планируют 9 августа.

Как вы понимаете, для подключения нового трубопровода к сети необходимо отключить данную ветку от водоснабжения. А значит, некоторые потребители временно останутся без подачи холодной воды.

В частности в зону на отключение попали дома семи улиц Советского района.

9 августа у них воды не будет с 8.00 до 23.00.

— Учитывая длительность ограничения водоснабжения, будет организован подвоз воды, — уточняют «КП-Волгоград» в компании «Концессия водоснабжения».

Воды не будет по следующим адресам:

— улица Ващенко, дд. № 1 — 30.

— улица Габышева, дд. № 38 — 69.

— улица Дарвина, дд. № 1 — 13.

— улица Дубинина, дд. № 1 — 29.

— улица Пчелина, дд. № 1 — 30.

— улица Савицкого, дд. № 1 — 23.

— улица Сарафанова, дд. № 1 — 49.

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