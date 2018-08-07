Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Откровенный монолог: «Вы нищие, а требуете красавиц»
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал
Звезду «Папиных дочек» Дарью Мельникову заподозрили в беременности
Родные и друзья семьи Хачатурян рассказали о жизни сестер-убийц
Оксану Федорову раскритиковали за «несуразный» наряд
Греция приходит в себя после огненного смерча В стране был объявлен трехдневный траур, прокуратура Греции начала расследование причин
Раскрыты подробности инцидента с лайнером РФ над Черным морем
Заговор рухнул: Скрипаль хочет вернуться в РФ
9 свежих российских сериалов, достойных повторного просмотра
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров
«Отдала России сполна»: почему сбежала медалистка Олимпиады
ЦСКА упустил форварда, Натхо уехал в Грецию. Трансферы и слухи
Оксану Федорову раскритиковали за «несуразный» наряд
Певица Бьянка вышла замуж
Водитель на арендованном авто за 3 часа собрал $50 000 штрафов
Для водителей придумали налог за езду по пробкам
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Житель новостройки отсудил у соседки санузел
Фоторепортажи
1010 стран с самым дешевым бензином
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
19:06 (мск), источник: РИА Новости

СМИ опубликовали фотографию Сами Насери после драки в московском баре

Телеканал «Москва 24» опубликовал фото французского актера Сами Насери после драки в московском баре.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Ранее источник в столичных правоохранительных органах рассказал, что актер и его брат Ларби в ночь на воскресенье отдыхали в баре «Войс». У них возник конфликт с одним из посетителей заведения, в результате чего Насери получил удар по лицу. В полиции начали проверку обстоятельств драки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Директор клуба «Войс» Анастасия Лобанова рассказала РИА Новости, что охрана и сотрудники не вмешивались в драку, поскольку она прошла на улице, а не в заведении.

Она также отметила, что персонал клуба узнал актера, но никто его не побеспокоил. «Его узнали, но наши сотрудники никогда не беспокоят публичных людей, поэтому никому из наших сотрудников автографы он не давал. У нас в заведении бывает много известных личностей, и мы никогда никого не беспокоим», — добавила она.

Сами Насери наиболее известен как исполнитель главной роли в фильме «Такси».

Операция в Москве

Во вторник артиста успешно прооперировали в НИИ глазных болезней им. Гельмгольца.

«Да, действительно, Сами Насери у нас. Из операционной только что вышла врач и сообщила, что операция прошла успешно. Насери сам предпочел лечиться в НИИ имени Гельмгольца. Не стал ехать на родину, во Францию», — отметили в пресс-службе института.

За лечением французского актера следит главный специалист — офтальмолог России Владимир Нероев.

Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу НИИ сообщило, что звезда фильма «Такси» после операции чувствует себя хорошо.

«Он вышел из-под наркоза, хорошо себя чувствовал. Сейчас он спит, и до конца дня уже будет спать», — рассказали в медучреждении, уточнив, что актера с тяжелой травмой доставил к врачам его брат.

 Актеру Сами Насери, избитому в Москве, сделали операцию
Киев доиграется с бандеровскими лозунгами
Названы регионы России, где могут смениться губернаторы
Имущество Петросяна и Степаненко арестовали
Ученые раскрыли причину высокой смертности мужчин в России
Туристка покорила Монблан и обнаружила там выпивающих россиян
Дочь главы Серпуховского района обратилась к Владимиру Путину
Звезду фильма «Такси» прооперировали в Москве после драки
Не менее 150 человек получили ожоги во время купания в Индии
Спорт
Черная полоса: что спасет карьеру Смолова Дела по ДТП, участником которого стал нападающий сборной России и "Краснодара" Федор Смолов, было передано в суд
Hi-Tech
На небе случайно заметили загадочное НЛО Необычный объект заметили в Лондоне.
Авто
АВТОВАЗ пообещал новинку, которая «изменит всё» На официальных страничках марки Lada появился снимок пяти автомобилей, накрытых покрывалами
Кино
Стэйтем с возлюбленной и Сталлоне на мировой премьере Звезда «Форсажа» представил фильм «Мег: Монстр глубины» со своим участием
Недвижимость
Почему в России столько одинаковых домов
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Молодая семья состарилась в очереди на жилье
Бондарчук купил квартиру с видом на Кремль
Леди
История любви Степаненко и Петросяна: она была его музой 30 лет Их роман начался, когда оба были в отношениях. Степаненко не побоялась стать четвертой женой юмориста и не прогадала.
Дети
72-летний Евгений Петросян готовится стать отцом В Сети появилась новость о том, что возлюбленная юмориста беременна.
Все о ремонте
13 простых и очень необычных способов декорировать дачный домик
Как дизайнеры оформляют кухни в типовых «панельках»
Светлая квартира с видом на Живописный мост
Однушка со спальней и гардеробной в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь