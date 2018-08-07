Эксперты выяснили, где находятся самые грибные места России

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. В первую тройку вошли Карелия, Ленинградская, Владимирская области. Самарская — заняла четвертое место, а Краснодарский край и Крым разделили пятое.

По результатам опроса, Карелия набрала 35% всех голосов туристов, Ленинградская область — 12%, Владимирская и Самарская области набрали по 10%, Краснодарский край и Республика Крым по 6% всех голосов, Волгоградская область — 5% голосов.