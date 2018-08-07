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18:26 (мск), источник: Om1.ru

В День физкультурника для омичей проведут массовую зарядку

Спортивное мероприятие пройдет 11 августа.

В эту субботу на площадке перед ФОКом на улице Конева, 85, пройдет увлекательная спортивно-развлекательная программа в честь Дня физкультурника.

Начнется мероприятие с массовой зарядки, которую проведут министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц и мастер спорта по пулевой стрельбе Юлия Эйдензон. Спортсменов и любителей здорового образа жизни ждут к 9:30.

Кроме уличных мероприятий, можно побывать в бассейне. В 11:30 и 15:00 омичей будут учить плавать. Увлекательный мастер-класс может посетить любой желающий. Только не забудьте взять с собой резиновые тапочки, шапочку, купальник, гигиенические принадлежности и полотенце.

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