В День физкультурника для омичей проведут массовую зарядку
Спортивное мероприятие пройдет 11 августа.
Спортивное мероприятие пройдет 11 августа.
В эту субботу на площадке перед ФОКом на улице Конева, 85, пройдет увлекательная
Начнется мероприятие с массовой зарядки, которую проведут министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц и мастер спорта по пулевой стрельбе Юлия Эйдензон. Спортсменов и любителей здорового образа жизни ждут к 9:30.
Кроме уличных мероприятий, можно побывать в бассейне. В 11:30 и 15:00 омичей будут учить плавать. Увлекательный