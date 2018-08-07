В День физкультурника для омичей проведут массовую зарядку

В эту субботу на площадке перед ФОКом на улице Конева, 85, пройдет увлекательная спортивно-развлекательная программа в честь Дня физкультурника.

Начнется мероприятие с массовой зарядки, которую проведут министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц и мастер спорта по пулевой стрельбе Юлия Эйдензон. Спортсменов и любителей здорового образа жизни ждут к 9:30.