Казахстанцев предупредили об усилении ветра и грозе

Источник: Tengrinews

8—9 августа в Западно-Казахстанской области местами ожидается усиление западного ветра до 15−20 метров в секунду, в частности в Уральске ожидается усиление западного ветра, порывы до 18 метров в секунду. Утром и днем 8 августа в Костанайской области ожидается местами гроза, при грозе скорость западного ветра составит 15−20 метров в секунду. Днем 8 августа в регионе ожидается повышение температуры воздуха местами до 37 градусов.

Днем 8 августа в Акмолинской области местами ожидается гроза, а также юго-восточный ветер с переходом на юго-западный, при грозе возможны порывы до 15−20 метров в секунду.