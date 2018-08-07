Казахстанцев предупредили об усилении ветра и грозе
Штормовое предупреждение объявлено в четырех областях, жителей регионов предупреждают о сильном ветре и грозе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Штормовое предупреждение объявлено в четырех областях, жителей регионов предупреждают о сильном ветре и грозе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Днем 8 августа в Акмолинской области местами ожидается гроза, а также
Днем 8 августа в Атырауской области местами ожидается гроза, пыльная буря, усиление западного,