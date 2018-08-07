Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дележ имущества со Степаненко вскрыл настоящую фамилию Петросяна
Скандальный пост по дороге на юг: итоги проверки
«Я чувствовала себя недоматерью»: Серена Уильямс снялась с турнира ради дочки
Ученым удалось раскрыть тайну Бермудского треугольника
Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер покатались на самокатах
Самозанятые получат трудовые книжки Минтруд разработал новый законопроект для самозанятых россиян
Daily Express в шоке от заявления Лаврова
Кущевка попалась: что выявила скрытая проверка МВД
Стэйтем с возлюбленной и Сталлоне на мировой премьере
«Гора свалилась с плеч». Петросян сообщил об окончании съемок
Черная полоса: что спасет карьеру Смолова
Три игрока «Спартака» не полетели с командой на матч ЛЧ
Оксану Федорову раскритиковали за «несуразный» наряд
Певица Бьянка вышла замуж
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал
Свежеуложенный асфальт воруют ведрами (видео)
Житель новостройки отсудил у соседки санузел
Почему из-за должника в доме могут страдать все
Фоторепортажи
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
18:46 (мск), источник: Tengrinews

Казахстанцев предупредили об усилении ветра и грозе

Штормовое предупреждение объявлено в четырех областях, жителей регионов предупреждают о сильном ветре и грозе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +27° 84% 761 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Tengrinews

8—9 августа в Западно-Казахстанской области местами ожидается усиление западного ветра до 15−20 метров в секунду, в частности в Уральске ожидается усиление западного ветра, порывы до 18 метров в секунду. Утром и днем 8 августа в Костанайской области ожидается местами гроза, при грозе скорость западного ветра составит 15−20 метров в секунду. Днем 8 августа в регионе ожидается повышение температуры воздуха местами до 37 градусов.

Днем 8 августа в Акмолинской области местами ожидается гроза, а также юго-восточный ветер с переходом на юго-западный, при грозе возможны порывы до 15−20 метров в секунду.

Днем 8 августа в Атырауской области местами ожидается гроза, пыльная буря, усиление западного, юго-западного ветра, при грозе скорость составит 15−20 метров в секунду. В частности, в Атырау днем 8 августа ожидается гроза и пыльная буря.

Все новости региона
Казахстанцев предупредили об усилении ветра и грозе
Названы регионы России, где могут смениться губернаторы
Туристка покорила Монблан и обнаружила там выпивающих россиян
Дочь главы Серпуховского района обратилась к Владимиру Путину
Звезду фильма «Такси» прооперировали в Москве после драки
В Твери возбуждено дело об экстремизме за репосты картинок
Кобзона выписали из больницы
Не менее 150 человек получили ожоги во время купания в Индии
Спорт
Черная полоса: что спасет карьеру Смолова Дела по ДТП, участником которого стал нападающий сборной России и "Краснодара" Федор Смолов, было передано в суд
Hi-Tech
На небе случайно заметили загадочное НЛО Необычный объект заметили в Лондоне.
Авто
АВТОВАЗ пообещал новинку, которая «изменит всё» На официальных страничках марки Lada появился снимок пяти автомобилей, накрытых покрывалами
Кино
Стэйтем с возлюбленной и Сталлоне на мировой премьере Звезда «Форсажа» представил фильм «Мег: Монстр глубины» со своим участием
Недвижимость
История россиянки о жизни в Амстердаме: фото
Женщина 16 лет терроризировала соседей записью оперной арии
Житель новостройки отсудил у соседки санузел
Как выглядит гостиница «Украина» изнутри: фото
Леди
История любви Степаненко и Петросяна: она была его музой 30 лет Их роман начался, когда оба были в отношениях. Степаненко не побоялась стать четвертой женой юмориста и не прогадала.
Дети
72-летний Евгений Петросян готовится стать отцом В Сети появилась новость о том, что возлюбленная юмориста беременна.
Все о ремонте
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Что такое эркер и зачем он нужен в квартире?
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь