Имущество Петросяна и Степаненко арестовали

Адвокат пояснил, что суд принял такие меры, чтобы супруги не могли ничего продать до официального решения.
«Все культурные ценности переданы на ответственное хранение Степаненко», — добавил Жорин.
Совместно нажитое состояние юмористов оценивается в 1,5 миллиарда рублей. За годы брака артисты приобрели десять квартир в столице, а также большое количество антиквариата и других ценных вещей.
Степаненко подала в суд иск о разводе и разделе имущества 4 июля, однако об этом стало известно лишь месяц спустя. Юмористка потребовала от супруга передать ей около 80 процентов совместно нажитого имущества. Петросян подал встречный иск с требованием разделить собственность пополам.
По просьбе сторон бракоразводный процесс продолжится в закрытом режиме. Хамовнический суд рассмотрит детали дела 13 августа.