Имущество Петросяна и Степаненко арестовали

Источник: РИА "Новости"

Адвокат пояснил, что суд принял такие меры, чтобы супруги не могли ничего продать до официального решения.

«Все культурные ценности переданы на ответственное хранение Степаненко», — добавил Жорин.

Читайте также Какое имущество делят Евгений Петросян и Елена Степаненко?

Совместно нажитое состояние юмористов оценивается в 1,5 миллиарда рублей. За годы брака артисты приобрели десять квартир в столице, а также большое количество антиквариата и других ценных вещей.

Степаненко подала в суд иск о разводе и разделе имущества 4 июля, однако об этом стало известно лишь месяц спустя. Юмористка потребовала от супруга передать ей около 80 процентов совместно нажитого имущества. Петросян подал встречный иск с требованием разделить собственность пополам.