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19:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Имущество Петросяна и Степаненко арестовали

Хамовнический суд Москвы арестовал все совместно нажитое имущество юмористов Елены Степаненко и Евгения Петросяна в рамках их бракоразводного процесса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на защитника артиста Сергея Жорина.

Источник: РИА "Новости"

Адвокат пояснил, что суд принял такие меры, чтобы супруги не могли ничего продать до официального решения.

«Все культурные ценности переданы на ответственное хранение Степаненко», — добавил Жорин.

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Совместно нажитое состояние юмористов оценивается в 1,5 миллиарда рублей. За годы брака артисты приобрели десять квартир в столице, а также большое количество антиквариата и других ценных вещей.

Степаненко подала в суд иск о разводе и разделе имущества 4 июля, однако об этом стало известно лишь месяц спустя. Юмористка потребовала от супруга передать ей около 80 процентов совместно нажитого имущества. Петросян подал встречный иск с требованием разделить собственность пополам.

По просьбе сторон бракоразводный процесс продолжится в закрытом режиме. Хамовнический суд рассмотрит детали дела 13 августа.

Кому достанутся миллиарды Петросяна и Степаненко
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6 августа© Ньюстюб
Следите за развитием темы«Развод Петросяна и Степаненко»
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