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12:13 (мск), источник: РИА Новости

Суд арестовал недвижимость Петросяна и Степаненко

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Хамовнический суд Москвы наложил арест на имущество юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко в рамках бракоразводного процесса, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Жорин.

«Суд наложил обеспечительный арест на недвижимость, чтобы никто из супругов не смог ее продать до решения суда», — сказал он, пояснив, что это стандартная практика в процессах подобного рода.

Ранее стало известно о бракоразводном процессе и разделе имущества между Петросяном и Степаненко, которые женаты более 30 лет.

Иск о разделе совместно нажитого имущества, поданный Степаненко, был зарегистрирован 4 июля. Защита Петросяна подала встречный иск, требуя поделить имущество поровну. Рассмотрение дела отложено на 13 августа.

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