Суд арестовал недвижимость Петросяна и Степаненко

«Суд наложил обеспечительный арест на недвижимость, чтобы никто из супругов не смог ее продать до решения суда», — сказал он, пояснив, что это стандартная практика в процессах подобного рода.
Ранее стало известно о бракоразводном процессе и разделе имущества между Петросяном и Степаненко, которые женаты более 30 лет.
Иск о разделе совместно нажитого имущества, поданный Степаненко, был зарегистрирован 4 июля. Защита Петросяна подала встречный иск, требуя поделить имущество поровну. Рассмотрение дела отложено на 13 августа.