Испанский истребитель по ошибке произвел пуск боевой ракеты в небе над Эстонией

По сообщению ведомства, инцидент произошел в 15:44 мск в зоне учебных полетов над населенным пунктом Пангоди, где истребитель Eurofighter выпустил боевую ракету класса «воздух-воздух» в северном направлении.

Силы обороны указали, что у ракеты активирован режим самоуничтожения, который должен был уничтожить снаряд еще в воздухе. Однако, несмотря на это, ракета все же могла упасть на землю примерно в 40 км к северу от Тарту. Длина ракеты составляет 3,7 метра, диаметр 18 сантиметров, она оснащена боеголовкой.