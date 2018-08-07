Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Нет слов, одни эмоции»: что чувствует ваш питомец
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал
Сын Анфисы Чеховой растет копией матери
Как устроен Собор Василия Блаженного: инфографика
Певица Бьянка вышла замуж
Греция приходит в себя после огненного смерча В стране был объявлен трехдневный траур, прокуратура Греции начала расследование причин
Раскрыты подробности инцидента с лайнером РФ над Черным морем
Заговор рухнул: Скрипаль хочет вернуться в РФ
Стэйтем с возлюбленной и Сталлоне на мировой премьере
«Гора свалилась с плеч». Петросян сообщил об окончании съемок
Петросян выждал сутки и нанес ответный удар по Степаненко - СМИ
Стилиста Лисовца экстренно отправили в "Склиф"
Оксану Федорову раскритиковали за «несуразный» наряд
Певица Бьянка вышла замуж
Водитель на арендованном авто за 3 часа собрал $50 000 штрафов
Для водителей придумали налог за езду по пробкам
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Почему в России столько одинаковых домов
Фоторепортажи
16Лесные пожары в Греции
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
22:48 (мск), источник: ТАСС

Испанский истребитель по ошибке произвел пуск боевой ракеты в небе над Эстонией

ТАЛЛИН, 7 августа. /ТАСС/. Базирующийся в Эстонии самолет ВВС Испании Eurofighter по ошибке выпустил во время полета боевую ракету класса «воздух-воздух» AMRAAM.

Источник: AP 2018

Об этом сообщили во вторник Силы обороны Эстонии.

По сообщению ведомства, инцидент произошел в 15:44 мск в зоне учебных полетов над населенным пунктом Пангоди, где истребитель Eurofighter выпустил боевую ракету класса «воздух-воздух» в северном направлении.

Читайте также
Пилот истребителя снял «головокружительное» видео из кабины во время полета

Силы обороны указали, что у ракеты активирован режим самоуничтожения, который должен был уничтожить снаряд еще в воздухе. Однако, несмотря на это, ракета все же могла упасть на землю примерно в 40 км к северу от Тарту. Длина ракеты составляет 3,7 метра, диаметр 18 сантиметров, она оснащена боеголовкой.

Силы обороны начали операцию по поиску ракеты.

Жителей, случайно обнаруживших снаряд, призывают не трогать его, а отойти подальше и немедленно сообщить о находке ВВС Эстонии.

 Посол умолял Россию вступить в войну, иначе "армия будет раздавлена"
Откуда у Андрея Воробьева было шесть миллионов долларов в 27 лет
Почему Грузия нарастила экспорт в Россию до рекордного уровня
Имущество Петросяна и Степаненко арестовали
Ученые раскрыли причину высокой смертности мужчин в России
Эксперты выяснили, где находятся самые грибные места страны
Туристка покорила Монблан и обнаружила там выпивающих россиян
Дочь главы Серпуховского района обратилась к Владимиру Путину
Спорт
Черная полоса: что спасет карьеру Смолова Дело по ДТП, участником которого стал нападающий сборной России и "Краснодара" Федор Смолов, было передано в суд
Hi-Tech
Из космоса пришел загадочный сигнал Его источник неизвестен.
Авто
АВТОВАЗ пообещал новинку, которая «изменит всё» На официальных страничках марки Lada появился снимок пяти автомобилей, накрытых покрывалами
Кино
Стэйтем с возлюбленной и Сталлоне на мировой премьере Звезда «Форсажа» представил фильм «Мег: Монстр глубины» со своим участием
Недвижимость
Почему в России столько одинаковых домов
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Молодая семья состарилась в очереди на жилье
Бондарчук купил квартиру с видом на Кремль
Леди
История любви Степаненко и Петросяна: она была его музой 30 лет Их роман начался, когда оба были в отношениях. Степаненко не побоялась стать четвертой женой юмориста и не прогадала.
Дети
72-летний Евгений Петросян готовится стать отцом В Сети появилась новость о том, что возлюбленная юмориста беременна.
Все о ремонте
13 простых и очень необычных способов декорировать дачный домик
Как дизайнеры оформляют кухни в типовых «панельках»
Светлая квартира с видом на Живописный мост
Однушка со спальней и гардеробной в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь