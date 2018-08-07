Испанский истребитель по ошибке произвел пуск боевой ракеты в небе над Эстонией
ТАЛЛИН, 7 августа. /ТАСС/. Базирующийся в Эстонии самолет ВВС Испании Eurofighter по ошибке выпустил во время полета боевую ракету класса «воздух-воздух» AMRAAM.
ТАЛЛИН, 7 августа. /ТАСС/. Базирующийся в Эстонии самолет ВВС Испании Eurofighter по ошибке выпустил во время полета боевую ракету класса «воздух-воздух» AMRAAM.
Об этом сообщили во вторник Силы обороны Эстонии.
По сообщению ведомства, инцидент произошел в 15:44 мск в зоне учебных полетов над населенным пунктом Пангоди, где истребитель Eurofighter выпустил боевую ракету класса «воздух-воздух» в северном направлении.
Силы обороны указали, что у ракеты активирован режим самоуничтожения, который должен был уничтожить снаряд еще в воздухе. Однако, несмотря на это, ракета все же могла упасть на землю примерно в 40 км к северу от Тарту. Длина ракеты составляет 3,7 метра, диаметр 18 сантиметров, она оснащена боеголовкой.
Силы обороны начали операцию по поиску ракеты.
Жителей, случайно обнаруживших снаряд, призывают не трогать его, а отойти подальше и немедленно сообщить о находке ВВС Эстонии.