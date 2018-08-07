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20:26 (мск), источник: Nur.kz

Около 825 млн тенге потратили на цветы к саммиту в Актау

Директор ТОО «Жасулан флора» Жумагуль Омарова рассказала, что ее команда посадила около 7 млн цветов к саммиту в Актау.

Источник: Nur.kz

На посадку растений потратили 823 млн тенге, передает InAktau. Городской акимат пригласил ее украсить город. Более 25 наименований цветов были посажены в Актау к приезду зарубежных гостей.

«Когда мы начали копать, то вместо грунта, мы обнаружили строительный мусор, камни. Вывезли за время работы более 200 машин мусора», — рассказывает Жанар.

7 вагонов торфа, разрыхлители и даже гидрогель были куплены для посадки цветов в актаускую почву. На некоторых участках цветы пересаживали по 10 раз. Земля сохла с невероятной скоростью. Им пришлось обустроить капельное орошение. Для этого приобрели более 20 км труб.

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