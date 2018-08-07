Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Топ-10 самых умных пород собак. Часть 2
Скандальный пост по дороге на юг: итоги проверки
72-летний Евгений Петросян готовится стать отцом
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер покатались на самокатах
Звезда снижает активность, или Когда Солнце уничтожит ЗемлюМожет ли Солнце остыть или, наоборот, внезапно взорваться
Daily Express в шоке от заявления Лаврова
Кущевка попалась: что выявила скрытая проверка МВД
Стэйтем с возлюбленной и Сталлоне на мировой премьере
«Гора свалилась с плеч». Петросян сообщил об окончании съемок
Молодая помощница Петросяна беременна - СМИ
СМИ поведали, как живет секс-символ 90-х Ветлицкая
Оксану Федорову раскритиковали за «несуразный» наряд
Певица Бьянка вышла замуж
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал
Свежеуложенный асфальт воруют ведрами (видео)
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Житель новостройки отсудил у соседки санузел
Фоторепортажи
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
23:21 (мск), источник: РИА Новости

Президент Эквадора назвал условие, при котором Ассанж покинет посольство

МЕХИКО, 7 авг — РИА Новости. Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж может покинуть посольство страны в Лондоне в любой момент при условии соблюдения его прав.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

«Мы вошли в контакт с его законными представителями, чтобы прийти к какому-либо соглашению, в котором должны преобладать вопросы жизни Ассанжа и международные нормы. Если мы придем к соглашению подобного рода, мы будем рады попросить господина Ассанжа покинуть посольство и подвергнуться соответствующему судебному разбирательству», — заявил Морено в эфире канала NTN24.

Читайте также
Джулиана Ассанжа лишают дипломатического укрытия

Неделей ранее агентство Блумберг сообщало, что основатель WikiLeaks может покинуть посольство в Великобритании из-за проблем со здоровьем.

По информации издания, состояние здоровья Ассанжа в последнее время ухудшилось, поэтому в ближайшие недели он может «положить конец своей добровольной изоляции в посольстве».

В конце июля президент Эквадора в интервью испанской газете El Pais говорил, что хочет найти выход из ситуации с Ассанжем «без проблем для своей страны», для чего проводятся консультации с британскими властями и с представителями основателя WikiLeaks.

В свою очередь, глава МИД Эквадора Хосе Валенсия заявил в интервью испанскому изданию ABC о необходимости решить ситуацию с Ассанжем, отметив, что тот не может вечно находиться в убежище.

Читайте также
Громкие разоблачения WikiLeaks

Политическое убежище

Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. О политическом убежище он попросил из опасений быть экстрадированным шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.

В конце марта правительство Эквадора лишило Ассанжа связи с внешним миром.
По мнению властей, поведение основателя WikiLeaks и его сообщения в социальных сетях ставят под угрозу хорошие отношения страны с Великобританией, странами Евросоюза и другими государствами.

Некоторые СМИ сообщали, что Ассанжу могут отказать в дальнейшем убежище. Однако ранее официальных подтверждений этому со стороны Кито не было.

 Актеру Сами Насери, избитому в Москве, сделали операцию
Киев доиграется с бандеровскими лозунгами
Почему Грузия нарастила экспорт в Россию до рекордного уровня
Имущество Петросяна и Степаненко арестовали
Ученые раскрыли причину высокой смертности мужчин в России
Эксперты выяснили, где находятся самые грибные места страны
Туристка покорила Монблан и обнаружила там выпивающих россиян
ВВС Испании случайно запустили ракету в сторону Эстонии
Дочь главы Серпуховского района обратилась к Владимиру Путину
Спорт
Черная полоса: что спасет карьеру Смолова Дело по ДТП, участником которого стал нападающий сборной России и "Краснодара" Федор Смолов, было передано в суд
Hi-Tech
Из космоса пришел загадочный сигнал Его источник неизвестен.
Авто
АВТОВАЗ пообещал новинку, которая «изменит всё» На официальных страничках марки Lada появился снимок пяти автомобилей, накрытых покрывалами
Кино
Стэйтем с возлюбленной и Сталлоне на мировой премьере Звезда «Форсажа» представил фильм «Мег: Монстр глубины» со своим участием
Недвижимость
Почему в России столько одинаковых домов
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Молодая семья состарилась в очереди на жилье
Бондарчук купил квартиру с видом на Кремль
Леди
История любви Степаненко и Петросяна: она была его музой 30 лет Их роман начался, когда оба были в отношениях. Степаненко не побоялась стать четвертой женой юмориста и не прогадала.
Дети
72-летний Евгений Петросян готовится стать отцом В Сети появилась новость о том, что возлюбленная юмориста беременна.
Все о ремонте
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Что такое эркер и зачем он нужен в квартире?
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь