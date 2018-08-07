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21:11 (мск), источник: Чердак

Отчет NASA ставит под сомнение будущее МКС

После ухода США со станции ни частные, ни государственные игроки не смогут «осилить» ее финансирование.

Отчет генерального инспектора NASA утверждает, что надежды на замену государственного участия в поддержании деятельности МКС на частное неоправданны. Станция, по его мнению, слишком дорога, чтобы функционировать после прекращения финансовых вливаний от США. Если приведенные им цифры корректны — что, впрочем, небесспорно — ежегодные затраты на МКС будут равны общему бюджету Роскосмоса на все цели. С текстом доклада можно ознакомиться на сайте NASA.

Согласно отчету, NASA сейчас тратит 3−4 миллиарда долларов на поддержание работоспособности МКС и полеты к ней. Это примерно половина годового бюджета организации, выделяемого на пилотируемые полеты и до 20 процентов от общего бюджета агентства. Примерно столько же составляет, например, весь годовой бюджет Роскосмоса.

В связи с этим генеральный инспектор выражает сомнения в возможности «приватизации» станции, ранее активно обсуждавшейся в Конгрессе США. Передача американской доли в ней частным компаниям, по его мнению, не очень реальна — им потребуется нести ежегодные расходы не ниже 1,2 миллиардов долларов. Коммерческое проведение экспериментов на МКС даже вместе с космическим туризмом туда столько денег не даст.

А это означает, что станция в таком сценарии прекратит свою работу. При этом NASA к 2024 году, когда США планируют отказаться от правительственного участия в проекте МКС, лишатся возможности поддерживать пилотируемые полеты на орбитальную станцию. До конца 2020-х годов летать американским астронавтам будет некуда — раньше этого срока окололунная станция, планируемая сейчас NASA, не появится. Это затруднит поддержание их пилотируемой космической программы.

Следует отметить, что автор отчета исходит из совершенно не очевидного предположения, что частные компании станут тратить на МКС по нормативам, близким к типичным для NASA. Между тем, это крайне сомнительно. Скажем, пуск своей будущей тяжелой ракеты SLS Block 1 эта организация планирует осуществлять за 500 миллионов долларов. SpaceX в этом году уже запустила тяжелую ракету с грузоподъемностью всего на 10 процентов меньше, чем у SLS Block 1 — но за 90 миллионов долларов. Из этого видно, что частные владельцы в теории могли бы сократить расходы на полеты к станции и поддержание ее в пригодном для обитания виде во много раз.

Генеральный инспектор не рассматривает всерьез вариант эксплуатации МКС другими государствами, так как расходы на нее несопоставимы с общим объем космических бюджетов таких стран. Но и здесь делается то же самое допущение — что тот же Роскосмос будет тратить на МКС столько же, сколько NASA. Это крайне сомнительно. Скажем, NASA потратило на сооружение станции более 100 миллиардов долларов. В то время как Россия — на порядок меньше. В то же время фактическая доля этих двух стран в создании МКС была вполне сравнима. Это значит, что NASA тратит много больше остальных на любые действия в космосе, и прямое сравнение расходов агентства с другими игроками в космическом пространстве могут вводить в заблуждение.

Генеральный инспектор предлагает, в качестве выхода из описываемой им ситуации, продлить американское госфинансирование станции. Чтобы компенсировать эти расходы он, предсказуемо, предлагает либо увеличить общий бюджет NASA, либо отложить ранее анонсированные планы исследования Луны и Марса.

Вероятность выполнения этих рекомендаций средняя — с политической точки зрения будет невозможно объяснить эксплуатацию МКС после создания тяжелой ракеты SLS, предназначенной именно для полетов к Луне. Летать на ней к МКС можно, но каждый рейс будет обходиться во много раз дороже запусков Falcon 9, что вызовет некоторые вопросы как в Конгрессе, так и в американских СМИ и без того остро критикующих проект SLS за отсутствие осмысленных целей и невероятно высокую стоимость. Президент США Дональд Трамп ранее уже отмечал, что не понимает причин такой аномальной высокой стоимости SLS. Фактически, в продлении американского госучастия в МКС в США заинтересованы только служащие NASA и более никто. Не факт, что их интересы возобладают над интересами американского общества и государства в целом.

С другой стороны такую позицию чиновников NASA и близких к ним правительственных организаций тоже можно понять. Космические планы США при смене президента в последние треть века всегда меняются. Это значит, что проект окололунной станции, анонсированный при Трампе, после него могут отменить. Если к тому времени США откажутся и от МКС, пилотируемая космическая программа этой страны окажется повисшей в воздухе. Политкорректно объяснить общественности, что NASA пытается получить финансирование для дальнейшей эксплуатации МКС на случай «зигзагов» в космической политике США (как правило, непредсказуемых) «космическим» чиновникам было бы весьма сложно. В таких условиях маскировка своих намерений под озабоченностью судьбой МКС имеет определенный смысл.

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