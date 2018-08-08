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11:16 (мск), источник: РИА Новости

Учебный год для московских школьников начнется 3 сентября

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в этом году столичные школьники приступят к учебе 3 сентября, в понедельник.

Источник: РИА Новости

«В этом году ребятишкам повезло. Учебный год начнется 3 сентября», — сказал Собянин, отвечая на вопросы читателей газеты «Аргументы и Факты».

Он отметил, что в этом году 1 сентября приходится на субботу, а суббота в Москве уже несколько лет является неучебным днем. «И первая суббота сентября не будет исключением», — подчеркнул мэр Москвы.

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