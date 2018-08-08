Учебный год для московских школьников начнется 3 сентября

«В этом году ребятишкам повезло. Учебный год начнется 3 сентября», — сказал Собянин, отвечая на вопросы читателей газеты «Аргументы и Факты».

Он отметил, что в этом году 1 сентября приходится на субботу, а суббота в Москве уже несколько лет является неучебным днем. «И первая суббота сентября не будет исключением», — подчеркнул мэр Москвы.