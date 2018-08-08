Лукашенко легализовал онлайн-казино в Белоруссии
В Белоруссии легализованы организация и содержание
В Белоруссии легализованы организация и содержание
Документом определены требования и условия организации
Налоговые органы страны должны получить удаленный доступ к виртуальному игорному заведению.
Кроме того, указом увеличивается возрастной ценз для участия в азартных играх — с 18 лет до 21 года. Эта мера позволит минимизировать вредные последствия.
В начале июля сообщалось, что в России с января по июнь текущего года заблокировано 22 тыс. ресурсов с незаконными
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