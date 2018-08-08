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01:20 (мск), источник: Известия

Лукашенко легализовал онлайн-казино в Белоруссии

В Белоруссии легализованы организация и содержание онлайн-казино. Соответствующий указ подписал президент страны Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба главы республики.

Источник: РИА "Новости"

Документом определены требования и условия организации онлайн-казино. Для этого необходимо наличие депозита на специальном счете, который будет использоваться для обеспечения выплаты выигрышей.

Налоговые органы страны должны получить удаленный доступ к виртуальному игорному заведению. Онлайн-казино, в свою очередь, обязано подключиться к специальной компьютерной кассовой системе. Она будет обеспечивать контроль за оборотом в сфере игорного бизнеса.

Кроме того, указом увеличивается возрастной ценз для участия в азартных играх — с 18 лет до 21 года. Эта мера позволит минимизировать вредные последствия.

Власти рассчитывают, что снятие запрета на организацию и содержание онлайн-казино позволит сократить отток денежных средств за рубеж.

В начале июля сообщалось, что в России с января по июнь текущего года заблокировано 22 тыс. ресурсов с незаконными онлайн-играми. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда в Сети было закрыто 11 тыс. таких ресурсов.

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