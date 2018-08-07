Греческое консульство без объяснений отказало священникам РПЦ в визах

Источник: РИА Новости

«Еще в начале года мы с семьей купили тур. Хотелось детишкам показать Афон со стороны моря. Ну и конечно подспудно было желание провести пару дней на Святой горе. Мы подали документы на шенгенскую визу на всю семью. Я, матушка и шесть детей, одному из них три года. Матушке и детям сразу дали визу, а вот мне пришел отказ — мол, нет обоснований пребывания на территории Греции. Несмотря на то, что куплен билет и полностью оплачен тур», — рассказал РИА Новости настоятель храма Сергия Радонежского на Ходынском поле протоиерей Василий Биксей.

Он пояснил, что подавал документы в консульство Греции дважды: сначала через туроператора, три с половиной недели назад, а затем самостоятельно — две с половиной недели назад. Он отметил, что его случай является далеко не первым и он знает о похожих историях других священников — кому-то из них либо не дали визу вовсе, либо с задержкой.

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На эту же проблему обратил внимание экс-глава патриаршей пресс-службы, известный церковный публицист протоиерей Владимир Вигилянский. Он направил письмо послу Греции в России Андреасу Фриганосу, в котором изложил свою историю: «Всего мы посещали Вашу прекрасную страну около 15 раз — участвовали в научных конференциях, книжных ярмарках, паломничали, отдыхали, общались с близкими друзьями, которые нас лично приглашали к себе. На этот раз через несколько дней после сдачи документов мне позвонили из консульства и спросили, правда ли я священник (в пачке документов имелась справка, что я настоятель храма Мученицы Татианы при МГУ). Я сказал, что это так, и прибавил, что мы едем на остров Крит».

По его словам, 25 мая в визовом центре его семья получила паспорта с визами — «жене дали на три года, а мне — только на месяц».

Я спросил девушку, которая нам выдавала паспорта: почему так? Девушка ответила: зря вы написали, что вы священник — если бы написали, что пенсионер, то дали бы на три года. Владимир Вигилянский церковный публицист протоиерей

Там же священник уточнил, что письмо осталось без ответа. «Многие российские священнослужители откликнулись в комментариях, что с ними за последние полгода случилась такая же история — давали визу на неделю, на две недели, максимум — на месяц», — отметил Вигилянский.

Дипломатический скандал

В июле Греция обвинила Россию в попытках подрыва ее национальной безопасности и выдворила двух российских дипломатов. Еще двум сотрудникам запретили въезд в страну. При этом чиновник в греческом правительстве рассказал РИА Новости, что высылка дипломатов была «конкретным инцидентом» и не связана с отношениями двух стран.

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Российский МИД пообещал зеркально ответить на высылку дипломатов. В ведомстве подчеркнули, что подобная реакция на такие действия — сложившаяся практика.

В свою очередь, посол России в Греции Андрей Маслов отверг обвинения Афин в том, что российские дипломаты якобы занимались противоправными действиями.

«Причины в таких случаях никогда не называются. Якобы какая-то деятельность четырех российских граждан, которая будто бы наносила ущерб национальной безопасности Греции. Но это, конечно, полная чушь. Мы категорически отвергаем эти обвинения», — сказал дипломат телеканалу RT, добавив, что российские дипломаты были выдворены из Греции «бездоказательно».

Позднее источник в греческих дипломатических кругах сообщил, что ответные меры России на действия Греции коснутся руководителя политического бюро главы МИД Греции Йоргосу Сакеллариу, которого считают одним из ближайших соратников греческого министра Никоса Котзиаса.