Власти ЕС ограничат предоставление гражданства в обмен на инвестиции

По ее словам, Еврокомиссия «очень обеспокоена» положение дел с так называемыми «золотыми паспортами», которые могут быть использованы для отмывания денежных средств и подрыва безопасности ЕС. Новые принципы предоставления гражданства в обмен на инвестиции ориентировочно будут обнародованы осенью этого года.

«Мы не хотим “троянских коней” внутри Евросоюза», — заявила Юрова.

«В последние годы все большее число стран ЕС предоставляют гражданство гражданам третьих стран, которые ранее инвестировали крупные суммы», — добавила она, отметив, что чаще всего речь идет о покупке дорогостоящей недвижимости.

В посвященном проблемам получения гражданства отчете Еврокомиссии говорится, что «золотые паспорта» чаще всего выдают Кипр, Мальта и Греция, а получателями таких документов выступают в основном россияне, граждане бывших советских республик и Китая.