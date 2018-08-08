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12:08 (мск), источник: Ведомости

Власти ЕС ограничат предоставление гражданства в обмен на инвестиции

Еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова призвала власти стран ЕС ужесточить правила предоставления гражданства и вида на жительство в обмен на инвестиции или покупку недвижимости, передает Spiegel.

По ее словам, Еврокомиссия «очень обеспокоена» положение дел с так называемыми «золотыми паспортами», которые могут быть использованы для отмывания денежных средств и подрыва безопасности ЕС. Новые принципы предоставления гражданства в обмен на инвестиции ориентировочно будут обнародованы осенью этого года.

«Мы не хотим “троянских коней” внутри Евросоюза», — заявила Юрова.

«В последние годы все большее число стран ЕС предоставляют гражданство гражданам третьих стран, которые ранее инвестировали крупные суммы», — добавила она, отметив, что чаще всего речь идет о покупке дорогостоящей недвижимости.

В посвященном проблемам получения гражданства отчете Еврокомиссии говорится, что «золотые паспорта» чаще всего выдают Кипр, Мальта и Греция, а получателями таких документов выступают в основном россияне, граждане бывших советских республик и Китая.

Сейчас гражданство в обмен на инвестиции также можно получить в Австрии, Германии, Ирландии и Великобритании.

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