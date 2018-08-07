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21:40 (мск), источник: РИА Новости

Минэкономразвития раскритиковало требования «пакета Яровой» к оборудованию

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Минэкономразвития раскритиковало проект приказа Минкомсвязи об утверждении требований к оборудованию для хранения интернет-компаниями трафика по «пакету Яровой», следует из заключения, опубликованного на портале проектов нормативных актов.

Источник: РИА Новости

Как отмечается в заключении, по итогам рассмотрения проекта и обсуждения его с участниками отрасли был выявлен ряд замечаний. В частности, по мнению Минэкономразвития, проект противоречит действующему законодательству, а приобретение необходимого оборудования и программно-технический средств потребует значительных финансовых затрат.

Кроме того, Минэкономразвития указывает на отсутствие оборудования, соответствующего требованиям, указанным в проекте.

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Как отмечает Минэкономразвития, предлагаемые требования возлагают на каждую компанию обязанность по хранению всей информации как минимум в двух экземплярах, а для этого необходимо, помимо уже существующих хранилищ, сформировать отдельные резервные хранилища всех своих данных.

Оценка затрат

Согласно приведенной в заключении оценке, единовременные суммарные затраты двух крупнейших интернет-компаний — «Яндекса» и Mail.ru Group — могут составить порядка 8,8 миллиарда рублей (3,6 миллиарда рублей и 5,2 миллиарда рублей соответственно). Кроме того, амортизация ‎и увеличение трафика приведут к периодическим (ежегодным) затратам ‎не менее 1 миллиарда рублей. При этом расчеты не учитывают затрат ‎на хранение «объемного контента» и исходят из оптимистичного сценария.

Минэкономразвития также обращает внимание на то, что при данных расчетах были учтены лишь два крупнейших организатора распространения информации (ОРИ), при этом в настоящее время ‎в реестре ОРИ содержится 98 записей.

«Учитывая вышеизложенное… Минэкономразвития России считает необходимым рекомендовать разработчику (Минкомсвязи — ред.) внести изменения в текст проекта приказа, в соответствии с которыми на ОРИ не будет возлагаться обязанность ‎по созданию отдельных резервных хранилищ, а будут использованы уже имеющиеся», — говорится в заключении.

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Кроме того, Минэкономразвития обращает внимание ‎на необходимость проведения оценки всех предполагаемых проектом расходов, учитывая объемы генерируемого и хранимого контента ОРИ, актуальной рыночной стоимости требуемого оборудования, наличия его на рынке в требуемых объемах по всем ОРИ, включенным ‎в соответствующий реестр. «Без проведения полной оценки требуемых ресурсов ‎для реализации проектируемых требований сделать вывод о целесообразности выбранного разработчиком способа решения заявленной им проблемы ‎не представляется возможным», — отмечает Минэкономразвития.

Другие замечания

Помимо этого, министерство считает необходимым внести соответствующие уточнения либо в этот проект акта, либо в правила хранения трафика по «пакету Яровой», которые однозначно установят отсутствие у ОРИ обязанности по хранению идентичной по содержанию информации, получаемой при просмотре пользователями онлайн-трансляций различных телеканалов, спортивных мероприятий и иных аналогичных событий.

Как отмечает Минэкономразвития, проектом устанавливаются идентичные требования для всех ОРИ ‎вне зависимости от их социальной значимости, количества активных пользователей и прочих параметров. Таким образом, ОРИ, имеющие небольшое количество пользователей, обязаны закупать ПО и оборудование, аналогичное используемому крупнейшими компаниями.
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Минэкономразвития рекомендует рассмотреть возможность проведения дифференциации ОРИ в зависимости от количества активных пользователей, социальной значимости и иных параметров.
«Более того, информационные системы каждого ОРИ имеют уникальную архитектуру и специфичный набор интерфейсов, что делает невозможным внедрение типового решения программно-аппаратного технического средства ОРИ», — подчеркивается в заключении.

Пакет антитеррористических законов, подписанный президентом РФ в июле 2016 года (так называемый «пакет Яровой»), в том числе, обязывает операторов связи и интернет-компании хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото-, видео- и звуковые файлы, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб.

Изначально норма должна была заработать в полном объеме с 1 июля текущего года, однако затем было решено смягчить ее для операторов связи. Правительство в апреле утвердило правила хранения операторами связи пользовательского трафика по «пакету Яровой». Согласно этому документу, операторы с 1 июля 2018 года обязаны хранить голосовой трафик и текстовые сообщения пользователей в течение 6 месяцев. С 1 октября операторы обязаны будут хранить интернет-трафик пользователей в течение 30 суток, а далее в течение 5 лет наращивать емкости для хранения на 15% ежегодно. Для интернет-сервисов послаблений не сделано.

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