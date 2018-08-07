Минэкономразвития раскритиковало требования «пакета Яровой» к оборудованию
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Минэкономразвития раскритиковало проект приказа Минкомсвязи об утверждении требований к оборудованию для хранения
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Минэкономразвития раскритиковало проект приказа Минкомсвязи об утверждении требований к оборудованию для хранения
Как отмечается в заключении, по итогам рассмотрения проекта и обсуждения его с участниками отрасли был выявлен ряд замечаний. В частности, по мнению Минэкономразвития, проект противоречит действующему законодательству, а приобретение необходимого оборудования и
Кроме того, Минэкономразвития указывает на отсутствие оборудования, соответствующего требованиям, указанным в проекте.
Как отмечает Минэкономразвития, предлагаемые требования возлагают на каждую компанию обязанность по хранению всей информации как минимум в двух экземплярах, а для этого необходимо, помимо уже существующих хранилищ, сформировать отдельные резервные хранилища всех своих данных.
Согласно приведенной в заключении оценке, единовременные суммарные затраты двух крупнейших
«Учитывая вышеизложенное… Минэкономразвития России считает необходимым рекомендовать разработчику (Минкомсвязи — ред.) внести изменения в текст проекта приказа, в соответствии с которыми на ОРИ не будет возлагаться обязанность по созданию отдельных резервных хранилищ, а будут использованы уже имеющиеся», — говорится в заключении.
Кроме того, Минэкономразвития обращает внимание на необходимость проведения оценки всех предполагаемых проектом расходов, учитывая объемы генерируемого и хранимого контента ОРИ, актуальной рыночной стоимости требуемого оборудования, наличия его на рынке в требуемых объемах по всем ОРИ, включенным в соответствующий реестр. «Без проведения полной оценки требуемых ресурсов для реализации проектируемых требований сделать вывод о целесообразности выбранного разработчиком способа решения заявленной им проблемы не представляется возможным», — отмечает Минэкономразвития.
Помимо этого, министерство считает необходимым внести соответствующие уточнения либо в этот проект акта, либо в правила хранения трафика по «пакету Яровой», которые однозначно установят отсутствие у ОРИ обязанности по хранению идентичной по содержанию информации, получаемой при просмотре пользователями
Минэкономразвития рекомендует рассмотреть возможность проведения дифференциации ОРИ в зависимости от количества активных пользователей, социальной значимости и иных параметров.
«Более того, информационные системы каждого ОРИ имеют уникальную архитектуру и специфичный набор интерфейсов, что делает невозможным внедрение типового решения
Пакет антитеррористических законов, подписанный президентом РФ в июле 2016 года (так называемый «пакет Яровой»), в том числе, обязывает операторов связи и
Изначально норма должна была заработать в полном объеме с 1 июля текущего года, однако затем было решено смягчить ее для операторов связи. Правительство в апреле утвердило правила хранения операторами связи пользовательского трафика по «пакету Яровой». Согласно этому документу, операторы с 1 июля 2018 года обязаны хранить голосовой трафик и текстовые сообщения пользователей в течение 6 месяцев. С 1 октября операторы обязаны будут хранить