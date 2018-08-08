В Калининградской области выросла заболеваемость энтеровирусной инфекцией

Источник: Клопс.ru

В ведомстве уточнили, что с начала августа заболели 57 человек. Большинство из них — дети.

В настоящее время медицине известно около 60 разновидностей вирусов. Они устойчивы в агрессивной внешней среде и долго сохраняются в воде или почве.

Попадая в организм человека, энтеровирус может поражать кишечник, слизистую глаз, верхние дыхательные пути. Наиболее опасны клинические формы с поражением нервной системы, в частности, энтеровирусный менингит.

Заразиться энтеровирусной инфекцией можно различными путями, в том числе через еду, питьё, посуду, игрушки, бельё, а также воздушно-капельным путём. Возможна передача болезни через руки. Вакцины от энтеровирусной инфекции пока не существует, уточняет Роспотребнадзор.

В качестве профилактики заражения инфекцией ведомство рекомендует:

— соблюдать правила гигиены.

— пить кипячёную или бутилированную воду.

— мыть фрукты и овощи перед едой.

— купаться в чистых водоёмах.

— пользоваться антимоскитными сетками.

— избегать употребления сырого молока.

— не приобретать продукты сомнительного качества.

Лечиться при заболевании энтеровирусной инфекцией самостоятельно недопустимо. При появлении слабости, тошноты, рвоты, диареи необходимо немедленно обратиться к врачу, рекомендует ведомство.