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09:53 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининградской области выросла заболеваемость энтеровирусной инфекцией

В Калининградской области отмечается сезонный рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Источник: Клопс.ru

В ведомстве уточнили, что с начала августа заболели 57 человек. Большинство из них — дети.

В настоящее время медицине известно около 60 разновидностей вирусов. Они устойчивы в агрессивной внешней среде и долго сохраняются в воде или почве.

Попадая в организм человека, энтеровирус может поражать кишечник, слизистую глаз, верхние дыхательные пути. Наиболее опасны клинические формы с поражением нервной системы, в частности, энтеровирусный менингит.

Заразиться энтеровирусной инфекцией можно различными путями, в том числе через еду, питьё, посуду, игрушки, бельё, а также воздушно-капельным путём. Возможна передача болезни через руки. Вакцины от энтеровирусной инфекции пока не существует, уточняет Роспотребнадзор.

В качестве профилактики заражения инфекцией ведомство рекомендует:

— соблюдать правила гигиены.

— пить кипячёную или бутилированную воду.

— мыть фрукты и овощи перед едой.

— купаться в чистых водоёмах.

— пользоваться антимоскитными сетками.

— избегать употребления сырого молока.

— не приобретать продукты сомнительного качества.

Лечиться при заболевании энтеровирусной инфекцией самостоятельно недопустимо. При появлении слабости, тошноты, рвоты, диареи необходимо немедленно обратиться к врачу, рекомендует ведомство.

Ранее сообщалось, что число ВИЧ-инфицированных в Калининградской области выросло за год на 11,5%.

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