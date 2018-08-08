В Калининградской области выросла заболеваемость энтеровирусной инфекцией
В Калининградской области отмечается сезонный рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.
В Калининградской области отмечается сезонный рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.
В ведомстве уточнили, что с начала августа заболели 57 человек. Большинство из них — дети.
В настоящее время медицине известно около 60 разновидностей вирусов. Они устойчивы в агрессивной внешней среде и долго сохраняются в воде или почве.
Попадая в организм человека, энтеровирус может поражать кишечник, слизистую глаз, верхние дыхательные пути. Наиболее опасны клинические формы с поражением нервной системы, в частности, энтеровирусный менингит.
Заразиться энтеровирусной инфекцией можно различными путями, в том числе через еду, питьё, посуду, игрушки, бельё, а также
В качестве профилактики заражения инфекцией ведомство рекомендует:
— соблюдать правила гигиены.
— пить кипячёную или бутилированную воду.
— мыть фрукты и овощи перед едой.
— купаться в чистых водоёмах.
— пользоваться антимоскитными сетками.
— избегать употребления сырого молока.
— не приобретать продукты сомнительного качества.
Лечиться при заболевании энтеровирусной инфекцией самостоятельно недопустимо. При появлении слабости, тошноты, рвоты, диареи необходимо немедленно обратиться к врачу, рекомендует ведомство.
Ранее сообщалось, что число