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22:47 (мск), источник: Sputnik.by

Начали отпускать задержанных по «делу БелТА»

Уже отпущена генеральный директор TUT.BY, несколько журналистов портала и выпускающий редактор БелаПАН.

МИНСК, 7 авг — Sputnik. Правоохранительные органы начали отпускать сотрудников портала TUT.BY, задержанных по так называемому делу Белорусского телеграфного агентства, сообщил основатель ресурса Юрий Зиссер.

Обыски в офисах TUT.BY и агентства БелаПАН прошли во вторник: в редакциях были изъяты носители информации. При этом был задержан ряд журналистов, в том числе главный редактор TUT.BY Марина Золотова.

Как сообщил Зиссер на своей странице в Facebook, после допроса в Следственном комитете отпустили генерального директора TUT.BY Людмилу Чекину, журналиста Дмитрия Бобрика, экс-сотрудницу портала Евгению Березюк, журналистку Ульяну Бобоед.

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Как проинформировали в БелаПАН, также был отпущен после допроса выпускающий редактор агентства Андрей Середа.

Как ранее сообщал Sputnik, Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело о несанкционированном доступе к компьютерной информации: по данным следствия, сотрудники ИД «Белорусская наука», ЗАО «БелаПАН», ООО «ТутБай Медиа» два года незаконно пользовались информацией из новостной подписки БелТА.

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