Начали отпускать задержанных по «делу БелТА»

МИНСК, 7 авг — Sputnik. Правоохранительные органы начали отпускать сотрудников портала TUT.BY, задержанных по так называемому делу Белорусского телеграфного агентства, сообщил основатель ресурса Юрий Зиссер.

Обыски в офисах TUT.BY и агентства БелаПАН прошли во вторник: в редакциях были изъяты носители информации. При этом был задержан ряд журналистов, в том числе главный редактор TUT.BY Марина Золотова.

Как сообщил Зиссер на своей странице в Facebook, после допроса в Следственном комитете отпустили генерального директора TUT.BY Людмилу Чекину, журналиста Дмитрия Бобрика, экс-сотрудницу портала Евгению Березюк, журналистку Ульяну Бобоед.

Как проинформировали в БелаПАН, также был отпущен после допроса выпускающий редактор агентства Андрей Середа.