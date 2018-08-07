Начали отпускать задержанных по «делу БелТА»
Уже отпущена генеральный директор TUT.BY, несколько журналистов портала и выпускающий редактор БелаПАН.
Уже отпущена генеральный директор TUT.BY, несколько журналистов портала и выпускающий редактор БелаПАН.
МИНСК, 7 авг — Sputnik. Правоохранительные органы начали отпускать сотрудников портала TUT.BY, задержанных по так называемому делу Белорусского телеграфного агентства, сообщил основатель ресурса Юрий Зиссер.
Обыски в офисах TUT.BY и агентства БелаПАН прошли во вторник: в редакциях были изъяты носители информации. При этом был задержан ряд журналистов, в том числе главный редактор TUT.BY Марина Золотова.
Как сообщил Зиссер на своей странице в Facebook, после допроса в Следственном комитете отпустили генерального директора TUT.BY Людмилу Чекину, журналиста Дмитрия Бобрика,
Как проинформировали в БелаПАН, также был отпущен после допроса выпускающий редактор агентства Андрей Середа.
Как ранее сообщал Sputnik, Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело о несанкционированном доступе к компьютерной информации: по данным следствия, сотрудники ИД «Белорусская наука», ЗАО «БелаПАН», ООО «ТутБай Медиа» два года незаконно пользовались информацией из новостной подписки БелТА.