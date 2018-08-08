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00:15 (мск), источник: Kazinform

Казахстанские водолазы спустились на 40-метровую глубину на Иссык-Куле

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ — В городе Чолпон-Ата под эгидой Международной организации гражданской обороны (МОГО) проводились международные сборы по «Водолазному делу», передает ИА «Кабар».

Источник: Kazinform

В сборах приняли участие представители 7 стран — Кыргызстана, России, Грузии, Казахстана, Узбекистана, Монголии и Индонезии. Основной целью сборов являлось обучение, подготовка и повышение квалификации специалистов по «водолазному делу», а также обмен опытом и установление постоянного контакта между специалистами стран-участниц.

Военнослужащие 954-й испытательной базы противолодочного вооружения ВМФ России обеспечивали проведение сборов. От российской базы были направлены 2 специально оборудованных водолазных катера со специалистами-водолазами.

Участниками сборов было продемонстрировано водолазное снаряжение УВС-50М и новейшие образцы водолазного снаряжения СВУ-5 (1) и СВУ-5 (2) и легкого водолазного снаряжения АВМ-12К, проведено обеспечение спусков на глубину 10 метров в водолазном снаряжении УВС-50М, а также проведены тренировочные спуски в барокамере до 40 метров, сообщили в пресс-службе российской авиабазы «Кант».

Напомним, что 954 испытательной базы военно-морского флота России базируется в городе Каракол, на озере Иссык-Куль. Основной задачей военно-морской базы является регулярное проведение испытаний водолазного снаряжения и различных подводных аппаратов.

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