Казахстанские водолазы спустились на 40-метровую глубину на Иссык-Куле

Источник: Kazinform

В сборах приняли участие представители 7 стран — Кыргызстана, России, Грузии, Казахстана, Узбекистана, Монголии и Индонезии. Основной целью сборов являлось обучение, подготовка и повышение квалификации специалистов по «водолазному делу», а также обмен опытом и установление постоянного контакта между специалистами стран-участниц.

Военнослужащие 954-й испытательной базы противолодочного вооружения ВМФ России обеспечивали проведение сборов. От российской базы были направлены 2 специально оборудованных водолазных катера со специалистами-водолазами.

Участниками сборов было продемонстрировано водолазное снаряжение УВС-50М и новейшие образцы водолазного снаряжения СВУ-5 (1) и СВУ-5 (2) и легкого водолазного снаряжения АВМ-12К, проведено обеспечение спусков на глубину 10 метров в водолазном снаряжении УВС-50М, а также проведены тренировочные спуски в барокамере до 40 метров, сообщили в пресс-службе российской авиабазы «Кант».