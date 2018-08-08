Незваный гость: в разных странах мира больше не хотят видеть туристов
Местных жителей раздражают теснота, плохая экология, пьяные выходки и непристойное поведение приезжих.
Местных жителей раздражают теснота, плохая экология, пьяные выходки и непристойное поведение приезжих.
1 августа 2018 года Остров Пасхи не только официально переименовался в
Конец распростертым обьятиям.
Крошечный островок с гигантскими статуями из вулканического пепла считается одним из самых удаленных населенных уголков мира. Остров Пасхи находится в 3,5 тыс. км от берега континентальной части Чили, и, если лететь туда самолетом из Сантьяго — а это кратчайший путь, — дорога займет целых пять часов. Но тот факт, что это далеко не ближний свет, уже давно не является помехой для растущего числа иностранных и чилийских туристов. Число ежегодных посетителей Острова Пасхи превышает 100 тыс. человек.
Одной из предпосылок туристического бума на острове стало решение Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США, то есть NASA, расширить в 1987 году
Сложно сказать точно, когда именно островитяне стали понимать, что массовый туризм — это не только деньги. Возможно, в 2017 году, когда прошла последняя по времени перепись населения. Ее итоги показали, что жителями острова являются уже 7750 человек, хотя еще лет 20 назад местное население не превышало и 3 тыс.
Рост численности жителей на фоне набирающего обороты турпотока обернулся всеми сопутствующими последствиями. Недавно власти подсчитали, что 10 лет назад остров производил 1,4 т мусора, а сегодня мусора за год набирается уже 2,5 т.
«Иностранцы уже захватили остров. Они наносят ущерб местной самобытности, 1000-летняя культура меняется, и не к лучшему», — посетовал агентству AFP мэр острова Петро Эдмундс.
В этом году в срочном порядке власти Острова Пасхи подготовили новый законопроект, чтобы внести в конституцию Чили изменения:
Примечательно, что ограничения коснутся не только иностранцев, но и чилийцев с континента. Именно
Погостили и хватит.
В 2016 году власти итальянского местечка
В 2017 году на схожие ограничения были вынуждены пойти и власти сказочно красивого греческого острова Санторини.
Задыхаться от туристического бума стало недавно и еще одно место в Европе. В августе 2016 года свыше 10 тыс. человек за один день решили прогуляться по средневековым крепостям XV века в хорватском городе Дубровник. Именно здесь снимали одну из сцен сериала «Игра престолов», что сделало и без того популярный город еще более привлекательным. Между тем в ЮНЕСКО предупредили, что средневековая постройка не выдержит более 8 тыс. посетителей в день, и даже намекнули, что могут лишить Дубровник статуса памятника культуры мирового значения.
Долго уговаривать местные власти не пришлось: максимальную планку посещений в день установили вдвое ниже рекомендуемого — на уровне 4 тыс. человек. Более того, сейчас городские власти продумывают, не ввести ли еще и ограничения на число круизных пассажиров. За 2016 год с лайнеров на берег в Дубровники сошли 800 тыс. человек, и, как и случае с греческим Санторини, сильно потратиться на сувениры и еду они за свое короткое пребывание не особо успели.
Схожие проблемы от внимания туристов испытывает и итальянская Венеция. Массовый туризм (город на воде ежегодно посещают порядка 30 млн человек) обернулся ростом цен на недвижимость и тем, что местная молодежь оказалась не всегда в состоянии платить за аренду квартир. В результате Венеция столкнулась с проблемой оттока местного населения на фоне перенаселенности туристами. В прошлом году местные жители даже устроили по этому поводу акцию протеста с призывами ограничить число гостей и запретить подход к Венеции всё тех же проклинаемых другими прибрежными городами круизных лайнеров. А пока власти думают, жители разукрашивают стены домов граффити с надписями в стиле «янки гоу хоум».
Тем же «художественным» путем пошли и жители Барселоны, расписавшие стены городских окраин нелестными для туристов слоганами и призывами. Претензии к заезжим гостям у коренных жителей столицы испанской Каталонии примерно такие же, как и у венецианцев: растущие цены на жилье. А еще пьяные выходки туристов, которые часто имеют наглость спать прямо на пляжах (в Испании они, к слову, общественные). Вводить
Схожие антитуристические настроения царили прошлым летом и одном из самых живописных местечек Шотландии — острове Скай. Местной полиции даже пришлось позабыть хваленые джентльменские манеры и довольно жестко посоветовать пришлым гостям «держаться подальше» от их острова, если только у них нет брони в местных гостиницах. Недовольство полиции, равно как и местных жителей, вызвал наплыв туристов на трейлерах — остров Скай связан с Великобританией одноименным мостом, и многие туристы предпочитают добираться до острова в собственном доме на колесах. Проезд многотонных машин не только сильно затруднил движение по узким улочкам, но и пагубно сказался на состоянии всей островной дорожной инфраструктуры. Если прибавить к этому шум от криков многочисленных гостей и несколько случаев справления ими естественных нужд в переулках, то негодование местных становится вполне понятным.
Турист мне друг, но экология дороже.
Есть на земле и места, которые предпочитают не дожидаться, пока негативные последствия туристического бума проявятся во всей красе, предпочитая работать на упреждение.
Один из классических примеров — гималайское королевство Бутан. Страна, крайне ответственно относящаяся к экологии, впервые допустила к себе иностранных туристов только в 1974 году и изначально сделала ставку на принцип «лучше меньше, да лучше».
Первой преградой для туристов служит въездной режим — визы должны получать граждане всех стран, кроме жителей Индии, Бангладеш и Мальдивских островов. Кроме того, каждый турист обязан заранее перевести местному туроператору по $200 или $250 за один день своего пребывания в стране (сумма варьируется в зависимости от сезона). Часть этой суммы идет на покрытие расходов самого туриста на проживание, питание и трансфер в Бутане, а другая — в фонд Туристического совета Бутана, за счет которого государство финансирует бесплатное образование, здравоохранение и программы борьбы с бедностью.
Эти своеобразные «поборы в пользу бедных», впрочем, не сильно отпугивают туристов. В 2015 году в королевстве побывало 155 тыс. путешественников, а вот в прошлом году — уже 250 тыс. И судя по тону местной прессы, правительство Бутана это стало настораживать.
Небольшой вулканический остров
Первые люди появились на острове лишь в 1834 году, и на сегодня его официальное население составляет около 350 человек. Считается, что
Борьбой за сохранность экологии были мотивированы и новые правила, введенные администрацией Галапагосских островов. Хотя власти Эквадора пока не ввели лимит на число посетителей этого природного парка, они заметно сократили количество мест, открытых для посещения. А также обнародовали список из 14 правил поведения. Их суть сводится к тому, что присутствие туристов для островов и местной природы и животных должно проходить бесследно. Поэтому туристов, в числе прочего, обязали не подходить к животным ближе чем на 2 м и не кормить их, не использовать вспышку при фотосъемке, а также не мусорить и не курить.