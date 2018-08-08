Незваный гость: в разных странах мира больше не хотят видеть туристов

1 августа 2018 года Остров Пасхи не только официально переименовался в Рапа-Нуи, но и существенно ограничил возможности для посещения туристами. А всё потому, что толпы заезжих гостей уже пошатнули экосистему этого отдаленного тихоокеанского острова, известного на весь мир своими каменными статуями. Какие еще заветные уголки мира ввели ограничения на турпоток или задумались об этом и почему — читайте в материале «Известий».

Конец распростертым обьятиям.

Крошечный островок с гигантскими статуями из вулканического пепла считается одним из самых удаленных населенных уголков мира. Остров Пасхи находится в 3,5 тыс. км от берега континентальной части Чили, и, если лететь туда самолетом из Сантьяго — а это кратчайший путь, — дорога займет целых пять часов. Но тот факт, что это далеко не ближний свет, уже давно не является помехой для растущего числа иностранных и чилийских туристов. Число ежегодных посетителей Острова Пасхи превышает 100 тыс. человек.

Одной из предпосылок туристического бума на острове стало решение Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США, то есть NASA, расширить в 1987 году взлетно-посадочную полосу на случай аварийных посадок своих космических шаттлов. С тех пор самолеты стали приземляться на острове куда чаще, а число туристов стало расти на 20% ежегодно. Долгие годы у местного населения — рапануйцев — это вызывало не только радость в связи с пополнением островного бюджета, но и гордость за внимание к их древней и самобытной культуре. Это даже нашло отражение в выборе имени для детей: если до конца 1980-х новорожденных на Острове Пасхи называли преимущественно испанскими именами и обучали испанскому языку, то с развитием туризма и ростом островного самосознания большинство детей стали получать уже рапануйские имена и обучаться местному языку.

Сложно сказать точно, когда именно островитяне стали понимать, что массовый туризм — это не только деньги. Возможно, в 2017 году, когда прошла последняя по времени перепись населения. Ее итоги показали, что жителями острова являются уже 7750 человек, хотя еще лет 20 назад местное население не превышало и 3 тыс.

Рост численности жителей на фоне набирающего обороты турпотока обернулся всеми сопутствующими последствиями. Недавно власти подсчитали, что 10 лет назад остров производил 1,4 т мусора, а сегодня мусора за год набирается уже 2,5 т.

«Иностранцы уже захватили остров. Они наносят ущерб местной самобытности, 1000-летняя культура меняется, и не к лучшему», — посетовал агентству AFP мэр острова Петро Эдмундс.

В этом году в срочном порядке власти Острова Пасхи подготовили новый законопроект, чтобы внести в конституцию Чили изменения: во-первых, переименовать остров в Рапа-Нуи, чтобы лучше отразить его «тысячелетнюю историю и поразительные традиции», а во-вторых — законодательно ограничить максимальный срок пребывания на острове туристов 30 днями (вместо разрешавшихся ранее 90 дней). И если у кого-то из них не будет приглашения от местного жителя или подтверждения брони в отеле, незадачливому гостю придется разворачиваться восвояси.

Примечательно, что ограничения коснутся не только иностранцев, но и чилийцев с континента. Именно из-за их переселения на остров, а не по причине бурного увеличения рождаемости среди рапануйцев и произошел существенный прирост местного населения. Так что власти решили подстраховаться на будущее и от «своих». Как признался тому же AFP мэр теперь уже острова Рапа-Нуи, он предпочел бы ввести полный запрет на выдачу новых видов на жительство, но прежде должен закончить с мерами по ограничению туризма. Уже в ближайшее время вчерашний Остров Пасхи намерен ввести ограничения еще и на число туристов, которым дозволят посещать уникальный музей под открытым небом.

Погостили и хватит.

Рапа-Нуи — далеко не единственный остров, перешедший от традиций гостеприимства к политике ограничений. На карте мира есть и другие, более близкие и легко досягаемые места, где местные жители оказались сыты туристами по горло.

В 2016 году власти итальянского местечка Чинкве-Терре, известного своими скалистыми берегами и средневековыми сооружениями и занесенного ЮНЕСКО в список Всемирного наследия, сообщили, что вводят ежегодный лимит на число туристов. В 2015 году это местечко на берегу Лигурийского моря посетили 2,5 млн человек, и тут-то местные и осознали, что пали жертвой собственной популярности: из-за нескончаемых толп туристов кое-где начали осыпаться скалы. И теперь власти готовы говорить «добро пожаловать» лишь1,5 млн гостей в год.

В 2017 году на схожие ограничения были вынуждены пойти и власти сказочно красивого греческого острова Санторини. Еле-еле пережив в пик летнего сезона по 10 тыс. пассажиров круизных лайнеров ежедневно, мэр решил установить лимит в 8 тыс. человек в день. Это ограничение распространилось именно на тех, кто ступает на землю Санторини с корабля, — как правило, такие курортники проводят на острове несколько часов и потому мало успевают там потратить. Летающим же на остров по воздуху туристам, останавливающимся в гостиницах и, следовательно, вносящих в жизнь острова не только суету, но и деньги, палки в колеса вставлять не стали.

Задыхаться от туристического бума стало недавно и еще одно место в Европе. В августе 2016 года свыше 10 тыс. человек за один день решили прогуляться по средневековым крепостям XV века в хорватском городе Дубровник. Именно здесь снимали одну из сцен сериала «Игра престолов», что сделало и без того популярный город еще более привлекательным. Между тем в ЮНЕСКО предупредили, что средневековая постройка не выдержит более 8 тыс. посетителей в день, и даже намекнули, что могут лишить Дубровник статуса памятника культуры мирового значения.

Долго уговаривать местные власти не пришлось: максимальную планку посещений в день установили вдвое ниже рекомендуемого — на уровне 4 тыс. человек. Более того, сейчас городские власти продумывают, не ввести ли еще и ограничения на число круизных пассажиров. За 2016 год с лайнеров на берег в Дубровники сошли 800 тыс. человек, и, как и случае с греческим Санторини, сильно потратиться на сувениры и еду они за свое короткое пребывание не особо успели.

Схожие проблемы от внимания туристов испытывает и итальянская Венеция. Массовый туризм (город на воде ежегодно посещают порядка 30 млн человек) обернулся ростом цен на недвижимость и тем, что местная молодежь оказалась не всегда в состоянии платить за аренду квартир. В результате Венеция столкнулась с проблемой оттока местного населения на фоне перенаселенности туристами. В прошлом году местные жители даже устроили по этому поводу акцию протеста с призывами ограничить число гостей и запретить подход к Венеции всё тех же проклинаемых другими прибрежными городами круизных лайнеров. А пока власти думают, жители разукрашивают стены домов граффити с надписями в стиле «янки гоу хоум».

Тем же «художественным» путем пошли и жители Барселоны, расписавшие стены городских окраин нелестными для туристов слоганами и призывами. Претензии к заезжим гостям у коренных жителей столицы испанской Каталонии примерно такие же, как и у венецианцев: растущие цены на жилье. А еще пьяные выходки туристов, которые часто имеют наглость спать прямо на пляжах (в Испании они, к слову, общественные). Вводить какие-то лимиты на число гостей столицы мэр Барселоны Ада Колау пока не решилась, но нашла баланс между озабоченностью местных жителей и интересами туриндустрии в решении заморозить строительство новых гостиниц.

Схожие антитуристические настроения царили прошлым летом и одном из самых живописных местечек Шотландии — острове Скай. Местной полиции даже пришлось позабыть хваленые джентльменские манеры и довольно жестко посоветовать пришлым гостям «держаться подальше» от их острова, если только у них нет брони в местных гостиницах. Недовольство полиции, равно как и местных жителей, вызвал наплыв туристов на трейлерах — остров Скай связан с Великобританией одноименным мостом, и многие туристы предпочитают добираться до острова в собственном доме на колесах. Проезд многотонных машин не только сильно затруднил движение по узким улочкам, но и пагубно сказался на состоянии всей островной дорожной инфраструктуры. Если прибавить к этому шум от криков многочисленных гостей и несколько случаев справления ими естественных нужд в переулках, то негодование местных становится вполне понятным.

Турист мне друг, но экология дороже.

Есть на земле и места, которые предпочитают не дожидаться, пока негативные последствия туристического бума проявятся во всей красе, предпочитая работать на упреждение.

Один из классических примеров — гималайское королевство Бутан. Страна, крайне ответственно относящаяся к экологии, впервые допустила к себе иностранных туристов только в 1974 году и изначально сделала ставку на принцип «лучше меньше, да лучше».

Первой преградой для туристов служит въездной режим — визы должны получать граждане всех стран, кроме жителей Индии, Бангладеш и Мальдивских островов. Кроме того, каждый турист обязан заранее перевести местному туроператору по $200 или $250 за один день своего пребывания в стране (сумма варьируется в зависимости от сезона). Часть этой суммы идет на покрытие расходов самого туриста на проживание, питание и трансфер в Бутане, а другая — в фонд Туристического совета Бутана, за счет которого государство финансирует бесплатное образование, здравоохранение и программы борьбы с бедностью.

Эти своеобразные «поборы в пользу бедных», впрочем, не сильно отпугивают туристов. В 2015 году в королевстве побывало 155 тыс. путешественников, а вот в прошлом году — уже 250 тыс. И судя по тону местной прессы, правительство Бутана это стало настораживать.

Небольшой вулканический остров Лорд-Хау, расположенный в Тасмановом море в 770 км к северо-востоку от австралийского Сиднея, был объявлен объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1982 году за его редкие флору, фауну и морскую жизнь. В окружающих остров водах насчитывается чуть ли не 500 видов рыб и 90 видов кораллов, тогда как на суше обитает 13 видов редких птиц, не говоря уже про бесчисленные растения, которые являются эндемическими, то есть не встречаются нигде в мире за пределами острова.

Первые люди появились на острове лишь в 1834 году, и на сегодня его официальное население составляет около 350 человек. Считается, что Лорд-Хау — одно из чистейших мест на земле, и местным хотелось бы, чтоб так и оставалось. Поэтому интересы дикой природы поставлены законом выше интересов людей. Конституция запрещает присутствие на острове котов (чтоб те не сожрали ненароком редкую птичку), а также высадку в местной почве завезенных откуда-либо растений. На этом фоне туристам, можно сказать, повезло: единовременно посетить Лорд-Хау могут максимум 400 человек.